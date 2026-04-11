Los días 20 y 21 de abril
Alumnos de la Universidad de Mayores participarán en una jornada de piragüismo en el río Guadiana
La actividad de 10.30 a 12.00 y de 12.00 a 13.30, en el pantalán de la margen derecha
El barco dragón combina ejercicio físico, coordinación y diversión en equipo
Alumnos del programa Universidad de los Mayores participarán los próximos días 20 y 21 de abril en una jornada de piragüismo en el río Guadiana en Badajoz, en la modalidad Barco dragón.
Se trata de una modalidad de piragüismo que "combina ejercicio físico, coordinación y diversión en equipo", en un entorno natural inigualable, con el objetivo de "promover hábitos de vida saludables y reforzar la convivencia y la participación activa".
En concreto, es una modalidad de piragüismo en equipo guiada por el ritmo de un tambor, que ofrece "una experiencia muy dinámica, basada en la cooperación y la superación conjunta", y que no requiere conocimientos previos, pues la actividad está adaptada a todos los niveles, solo es imprescindible saber nadar.
El Servicio de Actividades Físicas y Deportivas (Safyde) de la Universidad de Extremadura, en el marco de la Oficina de Universidad Saludable, oferta esta actividad que se desarrollará los días 20 y 21 de abril, en horario de 10.30 a 12.00 y de 12.00 a 13.30, en el pantalán de la margen derecha del río Guadiana, a su paso por Badajoz.
Cuenta con la colaboración del Club Piragüismo Extremadura y de la Federación Extremeña de Piragüismo a través de su programa 'Palas Plateadas', orientado a fomentar la práctica deportiva en las diferentes etapas de la vida.
Con esta actividad, el Safyde amplía su oferta deportiva y apuesta por el bienestar físico, social y emocional del alumnado de la Universidad de los Mayores mediante experiencias innovadoras y accesibles.
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