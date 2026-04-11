Badajoz consolida su crecimiento económico, aunque afronta una desaceleración al inicio de 2026

Badajoz ha logrado consolidar su crecimiento económico, aunque afronta una desaceleración al inicio de 2026. Así lo ha constatado la Cátedra de Competitividad de la Cámara de Comercio de Badajoz en su último Barómetro Económico de Coyuntura Bimensual, correspondiente a febrero de 2026.

El informe confirma la continuidad del crecimiento económico iniciado en 2025, si bien advierte de ciertos signos de ralentización en el arranque del presente ejercicio. En este sentido, el Indicador Sintético de Actividad Económica (ISAE) de Extremadura mantiene una trayectoria ascendente desde mediados del pasado año y alcanza en febrero de 2026 un valor estimado de 113,9 puntos, ocho puntos más que en enero de 2025.

En la provincia de Badajoz, la evolución ha seguido una tendencia similar, aunque más moderada. El ISAE previsto se sitúa en 107 puntos, apenas 3,7 puntos por encima del registrado en enero del año anterior.

Comportamiento alineado con la región

En términos de crecimiento económico, las estimaciones del PIB trimestral reflejan un comportamiento alineado entre la provincia y el conjunto de Extremadura. No obstante, el inicio de 2026 llega marcado por una desaceleración respecto al cierre de 2025. Aun así, las previsiones apuntan a un crecimiento intertrimestral ligeramente superior en Badajoz, con un 0,27%, frente al 0,22% estimado para el conjunto regional durante el primer trimestre del año.

El contexto económico internacional sigue definiéndose por un "crecimiento moderado, aunque resiliente". Sin embargo, persisten factores de riesgo como las tensiones comerciales, el elevado endeudamiento público y los conflictos geopolíticos. A ello se suma, "de forma especialmente relevante", la evolución del conflicto con Irán, que continúa condicionando los mercados energéticos, especialmente en lo relativo al precio del gas y del petróleo, y generando efectos indirectos sobre la economía a través del encarecimiento de la energía, según indica el informe.

En este escenario, los indicadores de coyuntura económica en la provincia han mostrado un comportamiento desigual durante los primeros meses de 2026, a diferencia de la evolución más homogénea y favorable observada en el conjunto de Extremadura. Entre los indicadores que presentan una evolución positiva en la provincia destacan el consumo de productos petrolíferos, con un aumento de 1,9 puntos, y el índice de confianza empresarial, que crece 1,3 puntos. También se registran ligeros incrementos en la afiliación a la Seguridad Social, con 0,4 puntos más, y en el empleo según la EPA, con una subida de 0,3 puntos.

Retrocesos significativos

Por el contrario, el informe recoge retrocesos significativos en variables clave como las importaciones de bienes, que caen 34,2 puntos, y las matriculaciones de turismos, con un descenso de 10,1 puntos. También se observan bajadas más moderadas en las exportaciones, con 2,4 puntos menos, y en las pernoctaciones hoteleras, que retroceden 1,2 puntos. El número de empresas inscritas en la Seguridad Social se mantiene prácticamente estable, con una variación de -0,1 puntos.

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En conjunto, el barómetro pone de manifiesto que la economía de la provincia de Badajoz "sigue avanzando en un contexto de crecimiento contenido, aunque con señales mixtas que invitan a la prudencia de cara a los próximos meses", concluye la Cámara de Comercio.