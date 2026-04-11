Fallece Marisa Pajuelo, referente del folklore de Badajoz y Extremadura, a los 71 años

Badajoz amanece de luto. En la madrugada de este sábado 11 de abril ha fallecido en la capital pacense Marisa Pajuelo, una de las figuras más influyentes del folklore de Badajoz y de toda Extremadura. Tenía 71 años y, según fuentes cercanas, la causa de su muerte ha sido una neumonía.

Pajuelo, considerada una auténtica institución cultural, dedicó su vida a la enseñanza, la tradición y la difusión del folklore. Maestra de profesión durante décadas en el colegio General Navarro, fue además una pieza clave en el desarrollo de los Coros y Danzas de Badajoz, formando parte de su historia desde sus orígenes.

Su cuerpo se encuentra en la sala 3 del Tanatorio Puente Real. El entierro será mañana a las 11.00 horas en la capilla del tanatorio Puente Real.

Una vida entregada al folklore y la cultura popular

Marisa Pajuelo fue miembro fundador de la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz en el momento en que estas agrupaciones dieron el paso de la Sección Femenina a convertirse en asociaciones culturales. Además, participó activamente en el comité técnico del Festival Folklórico Internacional de Extremadura, siendo una de las grandes impulsoras de este evento desde sus primeras ediciones.

También dirigió durante años la organización del Festival de Folklore en la Escuela, que este año alcanza cerca de cuatro décadas de historia, contribuyendo decisivamente a la transmisión de las tradiciones a las nuevas generaciones.

Su implicación fue más allá del folklore tradicional. Fue miembro fundadora de la comparsa Vendaval, dejando su huella en el Carnaval de Badajoz, y desempeñó el cargo de regidora en los inicios del Concurso Oficial de Murgas (Comba), donde ayudó a sentar las bases de uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad.

La mítica del folklore, Marisa Pajuelo, luciendo uno de sus trajes. / LA CRÓNICA

"Hoy Badajoz y su cultura son un poco más huérfanos"

La noticia ha provocado una profunda conmoción en el ámbito cultural. Joaquín Sancha, experto en folklore y una de las voces más reconocidas del sector, ha querido rendirle homenaje con un emotivo mensaje en redes sociales.

"Nos despertamos con la triste noticia de tu partida", escribía. Sin apenas palabras, compartía sus sentimientos: "Los amigos muy muy tristes. Los compañeros de folklore, además de tristes, un poco más huérfanos", escribe.

Sancha recuerda su papel esencial en varias generaciones: "Se podría decir que junto al ‘Papi’ fuiste la ‘Mami’ de muchas generaciones del folklore extremeño en la ciudad de Badajoz", refiriéndose a Santi Acedo, del que hoy se cumplen cuatro años de su fallecimiento.

El experto también destaca su papel fundacional: "Miembro fundadora de la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz, cuando se pudieron legalizar las asociaciones y se dio el paso de la Sección Femenina a una asociación cultural".

Su implicación en los inicios del movimiento folklórico moderno en la región fue clave: “Miembro del comité organizador del primer Festival de Folklore en la región tal y como los conocemos hoy”.

Recuerdos imborrables y una figura icónica

Más allá de su labor organizativa, Sancha pone el foco en su carisma y presencia: "Lucías el traje de Don Benito como nadie", recordando también una de sus imágenes más icónicas: "Tu foto preferida siempre fue esta vestida de Castuera en un festival en Jaén".

Incluso fuera de España dejó huella: "En Polonia y algún país más fuiste portada de prensa porque obnubilaste a los amigos de la prensa con tu belleza. ¡Qué guapa!".

El mensaje está cargado de anécdotas personales y cariño: "¡Cómo te recuerdo siendo un niño con cualquier traje! Marisa, la mítica del grupo".

También rememora episodios compartidos: "Marruecos, el ministro de Cultura nos quería poner a ti y a mí un avión para conocer el país”, o momentos más cotidianos: “Aún recuerdo el enfado de tu José Luis Gómez Baquero cuando te cortaste el pelo".

Asimismo, Sancha subraya su importancia en el Carnaval pacense: "También el Carnaval de Badajoz hoy es un poco más huérfano. Fundadora de Vendaval y aquellos primeros abanicos y primeros trajes salieron de tu mano, papel y lápiz".

En el ámbito educativo, deja también una huella profunda: "En tu trabajo eras la maestra preocupada y que se implicaba con sus alumnos".

Un legado eterno en la memoria colectiva

La despedida de Joaquín Sancha resume el sentir general: "Hoy Badajoz y su cultura son un poco más huérfanos. Tendría para contar mil historias más y más cosas que hiciste".

Y concluye con una frase que ya resuena entre quienes la conocieron: "Para nosotros siempre estarás viva, porque has formado parte de tantas cosas importantes de nuestra vida". "Te queremos en presente".

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La ciudad de Badajoz pierde hoy a una de sus grandes embajadoras culturales, pero su legado seguirá vivo en cada baile, en cada traje regional y en cada generación que creció bajo su influencia.