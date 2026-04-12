La asociación de vecinos comparte un mapa interactivo para identificar ruinas en el Casco Antiguo de Badajoz

La asociación de vecinos ha compartido un mapa interactivo en el que se encuentran señaladas 190 ruinas y solares del Casco Antiguo de Badajoz. A través de un enlace de Google Maps, los usuarios pueden identificar y añadir más inmuebles en estado ruinoso al mapa.

La iniciativa se ha publicado en los perfiles de redes sociales de los vecinos para continuar con esta labor de identificación de viviendas en abandono e indagar en su uso y propiedad.

Las personas que deseen contribuir pueden hacerlo facilitando la dirección exacta, calle y número, de los inmuebles no registrados a través del correo electrónico de la asociación.

Este trabajo supone un paso más en la visibilización del "estado de abandono de numerosos inmuebles" en la zona histórica de la ciudad, así como en la reivindicación de medidas para su recuperación. El documento no solo localiza estos espacios, sino que también sirve como base para futuras actuaciones y seguimiento de las denuncias realizadas.

Desde la asociación, destacan la importancia de la colaboración ciudadana para seguir ampliando este registro. En este sentido, animan a los vecinos a participar en la identificación de nuevos solares y viviendas en ruina o abandono que no estén incluidos en el mapeo, con el fin de avanzar en el conocimiento sobre su situación, uso y titularidad.

Las calles que más destacan en el mapa son Meléndez Valdés, Luis de Morales, Afligidos, Eugenio Hermoso, Doblados, Encarnación, Vicente Barrantes, San Atón, Amparo, San Lorenzo, Trinidad, Suárez de Figueroa, Arco Agüero, Benegas, Soledad y Montesino.

Se vuelve a retomar

Cansados de vivir entre ruinas, en octubre de 2023, la plataforma SOS Casco Antiguo y la asociación de vecinos del barrio presentaron en la Oficina de Disciplina Urbanística del ayuntamiento 107 denuncias administrativas correspondientes a propiedades en estado ruinoso y abandonadas.

En enero de 2024 volvieron a pasar a la acción con 90 nuevas denuncias. La intención con la que pusieron las reclamaciones estos colectivos era doble. Por un lado, conocer el estado en el que se encontraba cada inmueble y quién es su propietario. Por otro, que el Ayuntamiento de Badajoz creara un catálogo municipal.

"Tras dos años sin una respuesta del ayuntamiento, volvemos a iniciar los trámites para denunciar esta situación insostenible. Esperamos que la colaboración de ambas entidades para un objetivo común, la vivienda, aúna fuerzas de este problema que persiste en nuestro barrio", han comentado los vecinos.

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Con esta iniciativa, los vecinos del Casco Antiguo refuerzan su compromiso con la mejora y recuperación del patrimonio urbano del centro histórico pacense.