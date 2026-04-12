Carmen Carapeto, pregonera de la Virgen de Bótoa 2026: una vida de devoción para anunciar la romería

La pregonera de la romería de la Virgen de Bótoa 2026, Carmen Carapeto, afronta este encargo con emoción, gratitud y un profundo sentido de la responsabilidad. Así lo ha expresado en una entrevista en la que ha adelantado que su pregón será un recorrido íntimo por su infancia, sus vivencias y su relación con una de las devociones más arraigadas de Badajoz.

La pregonera ha explicado que hablar de la Virgen le emociona especialmente porque ha estado ligada a ella "desde pequeñísima, yendo a verla y arreglándola", lo que ha forjado un "cariño enorme" hacia ella. Asimismo, resume su estado actual con sinceridad: "Con mucha responsabilidad y muy contenta".

Carapeto es natural de Badajoz, se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y durante muchos años desarrolló su carrera profesional como técnico de Urbanismo en el Ayuntamiento de Mérida. Aunque muchos más años lleva ligada a la copatrona de Badajoz, Nuestra señora de Bótoa.

Una devoción transmitida en familia

Carapeto ha relatado que su vínculo con la Virgen de Bótoa es principalmente familiar y heredado. "Mis vínculos son familiares fundamentalmente", dice recordando la implicación de generaciones anteriores en la hermandad. "Mi bisabuelo participó en una refundación", ha recordado, citando a Francisco Burgos, mientras que también ha destacado la figura de su padre, Ricardo Carapeto Burgos, en la continuidad de la devoción estando en el cargo de hermano mayor desde 1951 hasta 1967.

Además, ha recordado que comenzó a acudir a la romería de la mano de su tía Paz: "Fui con ella desde muy pequeña, acompañándola y aprendiendo muchísimo". De ella aprendió, según ha confesado, "lo que es tratar a la Virgen, cuidar a la Virgen y arreglarla". Gracias a su tía su vínculo directo con la hermandad se afianzó desde que la infancia: "Mi labor de camarera empezó siendo una niña, totalmente". Con orgullo, añade que es de las camareras que lleva más años vistiendo a la Virgen de Bótoa.

Romería de Bótoa: "Fe y también día de campo"

Carmen Carapeto conoce a la perfección cómo ha evolucionado los actos en honor a la copatrona de Badajoz y matiza el significado de la celebración, diferenciando entre la dimensión religiosa y la festiva: "Siempre fue la fiesta de la Virgen de Bótoa", explica.

Aunque la palabra romería comenzó a extenderse y a usarse más frecuentemente al referirse a la festividad de la Virgen. Por ello y pese a que ahora se confunden, la romería va más dirigido al "disfrute de un día de campo, de tranquilidad, precioso y alegre". Para ella, tanto la fiesta como la romería tienen un denominador común: "La devoción y de amor a la Virgen".

Un pregón "de niña a hoy"

Sobre su intervención del próximo 23 de abril a las 20:00 horas en las Casas Consistoriales de Badajoz, la pregonera ha avanzado que será un discurso muy personal. "He tardado unos meses en escribirlo", dice, explicando que el pregón será basado desde "mis tiempos de niña, el transcurso y todas mis vivencias y lo que yo siento delante de la Virgen".

Sin dudarlo, la pregonera insiste en que su texto también está dedicado a la comunidad que rodea a la imagen: camareras, hermandad, junta de Gobierno y Las Lavanderas. Carapeto reconoce que el pregón todavía no lo tiene finalizado, "todavía quedan pinceladas".

El futuro de la romería de Bótoa

Carmen Carapeto relata que dentro del pregón que pronunciará se podrá descubrir todo lo que significa espiritualmente la Virgen para ella: "Yo me dirijo a ella interiormente y le pongo en sus manos cosas muy serias y muy fuertes para que interceda".

Uno de los deseos que tiene la pregonera para el futuro de la hermandad y es que la devoción hacia la reina de los campos siga creciendo: "Mi deseo es que cada vez la devoción aumente". También pide más implicación: "Que se animasen más personas a hacerse hermanos", recordando la importancia de sostener económicamente la hermandad y la ermita.

"La despedida, un momento muy emotivo"

Para Carmen Carapeto, el momento más especial de todos los que se viven en la romería es la despedida del domingo. Describe ese momento como profundamente humano: "Unos se emocionan, otros rezan, otros van con sus hijos con problemas, cada uno refleja sus sentimientos".

En esa cercanía con la Virgen y en la intimidad con ella, dice que muchos no pueden evitar las lágrimas: "Yo comparto con ellos y elevo mi oración a la Virgen para que se cumplan sus necesidades".