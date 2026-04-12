Los concursos Reforma Live y la Mesa Perfecta arrasan en la Feria del Mueble y la Decoración en Badajoz

La Feria del Mueble y la Decoración celebrada este fin de semana cierra sus puertas con un balance positivo como referencia en el sector del hábitat, el interiorismo y la decoración en el ámbito regional. Empresas, profesionales y público general se han reunido en Ifeba durante cuatro días en torno a una propuesta que ha combinado actividad comercial, contenido especializado y experiencias participativas.

El concurso Reforma Live, ha sido uno de los grandes protagonistas de esta edición, que se ha desarrollado en directo durante la feria y ha despertado un notable interés entre los asistentes, al mostrar el proceso real de transformación de espacios, en el que ha resultado ganadora María Isabel Pérez. Por otro lado, La Mesa Perfecta ha vuelto a registrar una destacada participación, y se ha consolidado como una de las actividades atractivas y participativas del certamen con Mariam Vázquez como ganadora.

Otro de los grandes reclamos ha sido la asistencia del creador de contenido, F1Joaquín, y la cantante extremeña, Soraya Arnelas, quien ha participado como embajadora y jueza en los dos concursos. La artista ha expresado a este periódico su profunda conexión con el mundo de la decoración, revelando que comenzó a estudiar interiorismo y que su padre se dedicó a esta profesión. "Me enorgullece estar en mi tierra y con mi gente".

"Los concursos me parecen muy interesantes, creo que es darle una oportunidad a los no profesionales, esa gente que tiene, como me pasaba a mí, ganas de expresar su arte. Todo lo que sea expresar arte, ver cómo cada uno adapta los espacios a sus necesidades y le pone ese toque ese gusto personal me encanta", ha comentado.

Arnelas también se declara una gran fan de las vajillas, poseyendo una extensa colección en su casa con estilos que van desde lo mediterráneo hasta el art déco. Aunque su hogar tiene un estilo moderno y minimalista con predominio de blancos, negros y dorados, ella siente una fuerte inclinación por lo mediterráneo y el folclore extremeño, como la cestería y el barro.

Los toques extremeños se encuentran principalmente en la zona exterior, donde tiene su jardinería. Allí, los muebles exteriores trenzados, las mantelerías con puntillas, los bordados, los platos y vajillas antiguas, y los objetos de metal reflejan la esencia de su tierra. "Hay acento extremeño siempre".

Un ambiente para crear

Cinco equipos han trabajado cada uno sobre un espacio totalmente vacío desde el viernes hasta este domingo, que han estado ultimando los detalles en el novedoso concurso este año de Reforma Live. Se han repartido diferentes ambientes y los participantes han utilizado su imaginación para decorar suelo, paredes, cuadros y todo tipo de materiales que han decidido colocar para ser merecedores de los 1.200 euros de premio.

En el ambiente número uno se encontraban Purificación y María, que preparaban una cocina con un toque juvenil. "Ha sido un reto porque no habíamos montado nunca una tarima", decía.

En el segundo espacio, María Isabel medía en directo las paredes de un bonito dormitorio. "El suelo es lo que más me ha costado más, y ahora con toda la gente mirando me pongo nerviosa", contestaba.

Los estudiantes de interiores, Javier y David, habían convertido el tercer espacio en un dormitorio infantil. "No habíamos hecho un trabajo como este en la vida, estamos orgullosos, ya que no es lo mismo estudiarlo que montarlo".

El ambiente número cinco se trataba de un patio trasero de una vivienda unifamiliar. Lorena había creado una zona de vegetación, niños y matrimonio en el mismo espacio.

Entre mantel y vajilla

"Cinco, cuatro, tres, dos, uno", decía el presentador y cinco participantes se preparaban para comenzar a colocar las mesas. El concurso de La mesa perfecta arrancaba con manteles, vajillas, cubiertos, velas y macetas de todo tipo.

Encarnación, venía de la Albuera con su propuesta de una mesa promoción. A su lado, Antonio, de Badajoz tenía en su cabeza recrear una tranquila cena de verano en un patio extremeño. Por otra parte, desde Plasencia vino Hector con su idea inspirada en una sobremesa de verano, mientras que, Almudena llegaba de Salvaleón con una mesa inspirada en productos extremeños.

Mariam, que fue la gran ganadora del concurso, también quiso recrear una sobremesa de cultura mediterránea, "esa en la que el tiempo pasa sin móviles", decía.

Espacios

En el ámbito cultural, las exposiciones han tenido una gran acogida por parte de los visitantes, destacando propuestas como 100 Años de Diseño, El Túnel del Tiempo del Hábitat, la muestra Arquitectura para Sentir Más allá de la mirada, promovida por la Once y la exposición Arte Habitado. Diez artistas de Badajoz en diálogo con el espacio, que han aportado valor añadido al conjunto de la feria y han ampliado su dimensión cultural.

La programación se ha completado con espacios como el área Hand Made, con talleres artesanos participativos, la zona outlet con ofertas y descuentos, además de distintas acciones promocionales y sorteos que han incentivado la participación del público y contribuido a generar un ambiente dinámico durante toda la celebración.

La concejal delegada de Ifeba, Elena Salgado, ha valorado positivamente el desarrollo de esta edición, destacando que "la feria ha cumplido con el objetivo de ofrecer un espacio que combina actividad comercial, contenido y experiencia, permitiendo que los visitantes no solo recorran los expositores, sino que participen y vivan la feria de forma activa".

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Además, ha afirmado que, tanto los concursos como la presencia de Soraya Arnelas, han despertado un notable interés en los visitantes.