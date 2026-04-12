Las huellas republicanas en Badajoz: un paseo entre símbolos ocultos y calles borradas

Desde escudos escondidos hasta nombres de personajes que han caído en el olvido. Badajoz tiene una historia republicana detrás de cada rincón de la ciudad y para descubrirla, este domingo, alrededor de unas cincuenta personas se han dado cita en Puerta de Palmas para hacer un viaje a través del tiempo.

Este recorrido forma parte de 'Abril Republicano', un programa que se celebrará durante todo el mes. Javier A. Pache, ha comentado que "se intenta recuperar la fiesta de la República, que hace unos años consiguió bastante público y dejó de hacerse", por ello, han organizado actividades, exposiciones, charlas y ofrenda floral como "espacio de encuentro, memoria y reivindicación colectiva".

Daniel Ponte se preparaba con la bandera roja, amarilla y morada para guiar el recorrido junto a Fran Chamorro. "Vamos a reivindicar a esos personajes que fueron importantes en la República, ya que hemos perdido a Narciso Vázquez, Rubén Landa, Luciano Sanpérez Arroyo, el primer bombero que tuvo Badajoz, profesor de gimnasia y muchísimos otros personajes que se han ocultado. La República le puso una calle a Victoriano Balaer y no sabemos quién fue, se borró su nombre", explicaba Ponte.

El callejero republicano

El punto de partida ha sido la antigua plaza de la Libertad, conocida ahora como plaza de Los Reyes Católicos, un nombre que "evoca los valores democráticos de la época". El recorrido concluyó en la plaza de España, que durante la Segunda República fue conocida como plaza de la República. Uno de los aspectos más llamativos fue el escudo con la corona mural republicano que se puede observar en la placa justo al lado del ayuntamiento. Fran Chamorro comenta que esta pieza se ha conservado a pesar de los cambios políticos.

Escudo con la corona de mural republicana en la plaza de la plaza de España. / Diego Rubio

Durante el paseo se han destacado calles como Joaquín Costa y Joaquín Sama, cuyos nombres se mantuvieron a pesar de los cambios políticos. Santa Lucía, sin embargo, es un ejemplo de los cambios de nombres. Fue Capitán Galán durante la República y luego General Yagüe en el franquismo, antes de recuperar su nombre original,.

Los participantes también pasearon por la calle Prim, en honor a uno de los presidentes de la Primera República, y Espronceda, dedicada a un escritor republicano y la calle Abril, que se llamó 14 de Abril durante la República.

La plaza de Portugal, que no fue modificada por el franquismo, y la plaza Santo Domingo, que se llamó Torrijos, fueron otros puntos de interés del recorrido. Además, el paseo de San Francisco, conocido ateriormente como paseo de Pi y Margall, presidente de la Primera República, también fue visitado.

Por otro lado, la actual calle San Sisenando era llamada Narciso Vázquez Lemus, primer presidente del Congreso de los Diputados de la Segunda República, ha sido un punto importante. También la calle Montesino, por ser donde se ubicaba el casino republicano.

También el Hospital Centro Vivo esconde dos escudos esculpidos en madera que han formado parte de la historia republicana.

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"Hoy se conmemoran los 95 años de las elecciones municipales de 1931 que dieron lugar a la proclamación el 14 de abril de la Segunda República por eso también hemos elegido esta fecha", ha señalado Daniel.