El arte contemporáneo de ‘DeVagar entre bienais’ une Badajoz y el Alentejo

La sala Vaquero Poblador de El Hospital Centro Vivo de Badajoz ofrece hasta el 7 de junio la exposición ‘DeVagar entre bienais’ conformada por obras que han pasado por la Bienal Internacional del Alentejo (Biale).

Según la Diputación de Badajoz, este evento cultural destacado en Estremoz, esta enfocado en la sostenibilidad, la cultura local y la ruralidad, ofreciendo exposiciones de artistas nacionales e internacionales en distintas sedes cada dos años.

Las creaciones que acoge la Sala Vaquero Poblador representa el arte portugués gracias a un nutrido elenco de artistas de Portugal y de otros países europeos, con la inclusión en esta ocasión de tres artistas pacenses invitados (José Luis Hinchado, José Macías y Alejandra Valero). "Una oportunidad, no sólo para conocer la obra de nuevos creadores, sino también para establecer un diálogo y una colaboración con entidades e instituciones que se consagran a la promoción del arte contemporáneo", afirma la diputación.

"Lo que parecía una pausa entre bienales se ha convertido, gracias al interés y el empeño de la Diputación de Badajoz, en una oportunidad para crear un espacio intermedio en el que las ideas se procesan, los diálogos se profundizan y las narrativas artísticas se nutren de tiempo y reposo”. Así lo describió en El Hospital Centro Vivo, el diputado de Identidad Cultural, Ricardo Cabezas, durante el acto de inauguración que contó con las actuaciones musicales de Nelson Conde y Sérgio Galoh, cuyas violas y voces deleitaron al público.

El diputado agradeció la presencia de las autoridades portuguesas y la implicación de los directores y músicos, y puso en valor la continua colaboración con la institución. "Somos una institución abierta al mundo y por supuesto tenemos que estar abiertos a nuestros hermanos portugueses. La cultura y el arte no entienden de fronteras, por eso haber logrado traer la BIALE hoy aquí es un auténtico placer", confirmó.

El director artístico de la misma, Carlos Godinho, afirmó que su objetivo era "que los artistas actúen como catalizadores y promuevan prácticas sostenibles, para demostrar que en el interior, en realidad, hay un centro diferente de pensamiento y acción". Y, en ese sentido, dijo, "este sitio, el Hospital Centro Vivo, y estar en una capital tan cultural, hace de esta escala en el camino, la mejor justificaciónE.

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Por su parte, José Daniel Sádio, alcalde de Estremoz, mostró su satisfacción por las diferentes iniciativas que se promueven junto a la Diputación de Badajoz e hizo un alegato a favor de la cultura de interior, destacando la dificultad de consolidar proyectos tan importantes como la Biale.