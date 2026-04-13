Música
¿Cuándo empieza 'Flamenco en la Plaza Alta? Fechas y artistas confirmados para 2026
La primera actuación será este viernes 17 de abril con el cantaor José Gómez 'Fefo de Badajoz'
La emoción y la pasión del flamenco estarán de vuelta en Badajoz. Los artistas José Gómez 'Fefo de Badajoz', Miriam Cantero junto a La Kaíta, Jesús Ortega, Esther Merino y Miguel de Tena actuarán en la 17ª edición 'Flamenco en la Plaza Alta' de Badajoz.
El ciclo, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, integra en el panorama cultural de la ciudad un calendario que se extiende hasta el mes de noviembre en dos ubicaciones del Casco Antiguo: el Espacio Cultural Santa Catalina y la Plaza Alta con actuaciones gratuitas.
El pistoletazo de salida a las cinco citas que componen este programa lo dará el 17 de abril a las 20.30 horas 'Fefo de Badajoz', en el Espacio Cultural Santa Catalina. Esta será su primera actuación en solitario en Badajoz, donde el cantaor presentará los temas de su trabajo 'Tierra de Gracia y Dios', una obra que refleja la unión de compás, memoria y devoción que caracteriza su cante.
Esta nueva edición ha sido presentada por el concejal delegado de Cultura, José Antonio Casablanca, quien ha mencionado la "importancia" que conlleva dejar un espacio a los artistas de la tierra: "Son la mejor bandera posible tanto para el flamenco como para Extremadura y Badajoz", ha subrayado.
Calendario de participantes
La programación continuará el 22 de mayo con Miriam Cantero y La Kaíta en el Espacio Cultural Santa Catalina a las 20.30 horas. Su recital está considerado uno de las mezclas más "salvajes y dulces" con un amplio repertorio de cantes de la tierra extremeña. Estas artistas estarán acompañadas por un elenco de músicos, entre ellos, el guitarrista, compositor y productor pacense Rodrigo Fernández.
El 28 de agosto a las 21.30 será el turno de Jesús Ortega, la única actuación que tendrá lugar en la plaza Alta de Badajoz, donde rendirá homenaje a la herencia del flamenco extremeño a través del baile junto a una nueva generación de bailaoras.
'Flamenco en la Plaza Alta' continuará con Esther Merino el 16 de octubre a las 20.30 horas en el Espacio Cultural Santa Catalina. La cantaora esperará su turno para ofrecer un amplio repertorio de cantes autóctonos de Badajoz y Extremadura como los Tangos, Jaleos extremeños o los fandangos de Porrina, Pérez de Guzmán y Fregenal.
El cierre de esta 17ª edición lo pondrá Miguel de Tena con un recital de cante flamenco el 13 de noviembre. El cantaor interpretará una selección de los palos más tradicionales del flamenco, entre ellos cantantes extremeños.
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