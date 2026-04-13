Celiacos y amantes del buen comer: la Ruta de la Tapa Sin Gluten regresa a Badajoz con sorteos y premios

La Ruta de la Tapa Sin Gluten regresa a las calles de Badajoz con el fin de promover alternativas seguras para los celiacos. En esta undécima edición participan nueve establecimientos repartidos por toda la ciudad, que ofrecerán inclusión gastronómica sin restricciones del 17 al 19 de abril.

Esta iniciativa, organizada por la Asociación de Celiacos de Extremadura (ACEX) en colaboración con la Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Badajoz, tiene como objetivo unir turismo, gastronomía y ocio local. En este marco, ACEX ha creado una ficha técnica para todos los establecimientos, donde resumen todos los ingredientes utilizados para evitar contaminaciones cruzadas asegurando una saludable experiencia a todos los consumidores.

Establecimientos participantes

Los restaurantes son Mia Nonna, con dos establecimientos diferentes, Media Caña, La Marmita, Taquería del Sur, Mío Mío, Aquí se puede, Carmen Gastrobar y Casino de Badajoz. El amplio repertorio de propuestas comprende desde raviolis con salsa, mini hamburguesas, costillas, tacos de pato tropical o chipirones fritos rellenos de su tinta, una variedad que pretende conquistar el paladar de los consumidores en este fin de semana. El precio de cada tapa concursante es de cuatro euros.

Ruta de la Tapa Sin Gluten / J. A . B .

La Ruta de la Tapa Sin Gluten no solo tiene pensado saciar el apetito de los pacenses. El concejal delegado de Turismo y Patrimonio Histórico, Rubén Galea, durante la presentación de este recorrido, ha mencionado que esta iniciativa ya reúne interesados de otras partes del mapa, como Portugal. "Esta ruta es un importante atractivo turístico en sí mismo, no solo a nivel regional sino también por la gran capacidad de difusión que tiene la asociación que hace que cada año vengan turistas del país vecino", ha declarado.

Vuelven los sorteos

Para poder votar la favorita habrá un reparto de cartones, donde los clientes puedan decidir qué tapa les ha gustado más entre todas las competidoras. En cada establecimiento que se deguste una tapa, los usuarios deberán rellenar tres huecos con sellos de diferentes locales.

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Urna donde se deciden los establecimientos ganadores / J. A . B .

Todas aquellas personas que hayan realizado este proceso entrarán en los sorteos de premios como una experiencia para dos personas de Hospederías Extremadura, una cena para dos en el restaurante Aquí se puede, un lote de productos sin gluten de Delicias de María Coco y un lote de productos sin gluten Sinblat.