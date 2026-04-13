La Badajoz que nunca existió, pero podría: la IA convierte la ciudad en un videojuego viral

La imaginación digital ha vuelto a fijarse en Badajoz. Esta vez lo ha hecho a través de un vídeo publicado en Tik Tok por la cuenta @gamerdreamsai, que ha logrado captar la atención de miles de usuarios al transformar algunos de los rincones más reconocibles de la ciudad en escenarios propios de un videojuego o de una ficción postapocalíptica.

En las imágenes, espacios emblemáticos aparecen irreconocibles: invadidos por la vegetación, semi derruidos o envueltos en una atmósfera decadente que recuerda a títulos como The Last of Us. No se trata de una grabación real, sino de una recreación generada mediante inteligencia artificial, una técnica cada vez más extendida en redes sociales y que permite reinterpretar entornos urbanos con un nivel de detalle sorprendente.

El vídeo muestra enclaves pacenses como verdaderos escenarios apocalípticos. La plaza Alta, la Torre de Espantaperros, el interior de la iglesia de Santo Domingo o la catedral de Badajoz son algunos de los espacios que se recrean. Aunque también hay otros rincones que incluye que no corresponden a la ciudad: la plaza de Santa María de Cáceres y la ermita de la Virgen del Ara en Fuente del Arco son los dos gazapos incluidos en esta recreación.

Una tendencia al alza

Detrás de este tipo de contenidos hay un grupo de creadores digitales que usan generadores visuales con inteligencia artificial (IA). Más allá de editar imágenes, estos creadores diseñan escenas completas a partir de texto o referencias visuales, combinando herramientas avanzadas capaces de producir vídeos hiperrealistas. Esta es una nueva manera de la narrativa digital que mezcla arte, tecnología y cultura popular, y que está encontrando en TikTok un escaparate privilegiado.

El éxito del vídeo no es casual. La plataforma, con millones de usuarios activos, se ha convertido en un motor clave para la difusión de contenidos relacionados con videojuegos y creatividad digital. El usuario @gamerdreamsai cuenta con más de 25.300 seguidores en la mencionada red social y ya ha cosechado más de 966.000 me gustas en todos sus vídeos.

Un vídeo viral

En concreto, este vídeo ya ha sido marcado más de 2.300 con Me Gusta, ha sido guardado por más de 450 personas, 1.400 lo han compartido y ha sido reproducido más de 20.500 veces. Además, en Tik Tok la viralidad depende tanto del impacto visual como de la capacidad de generar conversación.

Y conversación no ha faltado. En los comentarios, muchos usuarios destacan el realismo de las imágenes y celebran la originalidad del concepto: "Parece una película", señala uno. Otros, sin embargo, muestran cierta inquietud ante el avance de estas tecnologías: "Da miedo lo real que se ve”, apunta M. J. También hay quien reivindica el valor artístico del trabajo: "Esto no es solo IA, aquí hay talento detrás".

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