Fuego
Un incendio en una nave de San Roque se salda sin heridos
Afortunadamente no se han lamentado daños personales, aunque sí materiales
Antonio Manuel Nogales
Un incendio se ha originado esta mañana en una nave situada en la barriada de San Roque de Badajoz, en concreto en la avenida Ricardo Carapeto Zambrano, en las instalaciones de Talleres Madrid.
Según han contado los Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz a este medio, el fuego se ha producido sobre las 10.30 horas de la mañana de forma accidental. Mientras varios operarios realizaban trabajos de preparación y desmontaje en el interior del inmueble, una chispa generada por una radial prendió material almacenado en la nave.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de los Bomberos de Badajoz con dos camiones autobomba pesados urbanos, un camión autoescala y vehículo de mando. Antes de su llegada, los propios operarios han tratado de contener el fuego y han logrado hacer una primera contención. Posteriormente, los efectivos se han encargado de extinguir el incendio.
Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales, aunque sí materiales. El fuego ha afectado a parte del material interior de la nave, en concreto a antiguos conductos de la instalación. Tras la extinción del fuego, los efectivos realizaron tareas de refrigeración en el techo de la nave para evitar posibles reactivaciones y garantizar que el fuego no se reavivara.
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