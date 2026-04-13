Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La asociación denuncia la "inacción" del ayuntamiento frente a las 197 denuncias por casas abandonadas presentadas desde 2023. Se ha creado un mapa de solares para que se puedan identificar y denunciar el estado de abandono

El experto aplica su técnica en hospitales, residencias y centros de día, con especialización en musicoterapia hospitalaria, geriatría, Alzheimer, demencia, rehabilitación neurológica y salud mental

La muestra se expone obras que han pasado por la Bienal Internacional del Alentejo (Biale) en la sala Vaquero Poblador del Hospital Centro Vivo

El cuadro pacense venció de manera contundente por 4-0 al Montehermoso gracias a los goles de Barba, Bermúdez, Gus Quezada y Fran Miranda, lo que le permite alcanzar la segunda plaza y seguir a cinco puntos del Don Benito

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La cocinera Rocío Maya, de La Taberna de Noa en Fuentes de León, ha logrado el segundo puesto en el campeonato nacional 'Destapa las legumbres' con una propuesta inspirada en las comidas tradicionales del campo