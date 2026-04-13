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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Los vecinos del Casco Antiguo llevan ante el Defensor del Pueblo los inmuebles ruinosos
La asociación denuncia la "inacción" del ayuntamiento frente a las 197 denuncias por casas abandonadas presentadas desde 2023. Se ha creado un mapa de solares para que se puedan identificar y denunciar el estado de abandono
Javier Alcántara: "La música es la última memoria que perdemos"
El experto aplica su técnica en hospitales, residencias y centros de día, con especialización en musicoterapia hospitalaria, geriatría, Alzheimer, demencia, rehabilitación neurológica y salud mental
El arte contemporáneo de ‘DeVagar entre bienais’ une Badajoz y el Alentejo
La muestra se expone obras que han pasado por la Bienal Internacional del Alentejo (Biale) en la sala Vaquero Poblador del Hospital Centro Vivo
El Badajoz se da un festín y alcanza la segunda plaza
El cuadro pacense venció de manera contundente por 4-0 al Montehermoso gracias a los goles de Barba, Bermúdez, Gus Quezada y Fran Miranda, lo que le permite alcanzar la segunda plaza y seguir a cinco puntos del Don Benito
De no saber cocinar a subcampeona de España: la historia de la chef extremeña Rocío Maya
La cocinera Rocío Maya, de La Taberna de Noa en Fuentes de León, ha logrado el segundo puesto en el campeonato nacional 'Destapa las legumbres' con una propuesta inspirada en las comidas tradicionales del campo
- Fallece Marisa Pajuelo, referente del folklore de Badajoz y Extremadura, a los 71 años
- La Junta ya tiene a su nombre los 50 pisos de la Guardia Civil para destinarlos a viviendas sociales en Badajoz
- La Crónica de Badajoz estrena este viernes el nuevo espacio semanal 'A pie de calle'
- Absuelto en Badajoz un hombre que abofeteó a su pareja para evitar que se tirara por un balcón
- Denuncian a una TEI del colegio de Cerro Gordo de Badajoz por presuntos malos tratos
- El colegio Luis de Morales de Badajoz celebra su 50 aniversario recordando su historia en un acto conmemorativo
- B de Burger se muda en Badajoz: la hamburguesería anuncia un local 'más grande, más espacioso y más brutal
- Badajoz celebra mañana el acto central de la Semana de Extremadura en la Escuela con folklore, talleres y más de 1.900 alumnos