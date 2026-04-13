Vuelos de Badajoz a Canarias por 80 euros: vuelve el 'Bintazo'

Binter lo ha vuelto a hacer. La aerolínea ha puesto en marcha de nuevo su 'Bintazo', una promoción que permite adquirir, hasta el próximo 27 de abril, billetes a precios reducidos para viajar entre Badajoz y Canarias. La promoción será válida para los vuelos programados entre el 15 de septiembre y el 31 de marzo de 2027.

A través de esta iniciativa, se pueden adquirir billetes desde 80 euros el trayecto, tarifa aplicable cuando el pasajero compra la ida y la vuelta a través del Aeropuerto de Gran Canaria, pudiendo volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto del archipiélago.

Conexiones gratuitas y frecuencias

La aerolínea conecta el Aeropuerto de Badajoz con Canarias cuatro veces a la semana: los martes y sábados a través del Aeropuerto de Gran Canaria, y los lunes y viernes con Tenerife, facilitando así tanto las escapadas de fin de semana como los viajes más largos.

Además, la compañía mantiene en esta ruta una de sus grandes características diferenciales: permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión. Para ello, los viajeros pueden aprovechar los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el archipiélago.

Confort y servicios a bordo

Los pasajeros de estos vuelos disfrutarán de las ventajas habituales que ofrece la empresa: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 —el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y sin asiento de en medio—, además de un servicio a bordo de alta gama. Estas prestaciones incluyen para todos los viajeros un aperitivo gourmet de cortesía y la posibilidad de llevar el equipaje de mano siempre a bordo.

Opciones multidestino

Asimismo, la aerolínea pone a disposición de sus clientes productos como 'Discover', una escala de larga duración diseñada para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal; o el 'Air Pass Explorer', que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas asociados a un billete de ida y vuelta nacional o internacional.

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Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes y consultar las condiciones a través de los distintos canales de venta de la compañía: su página web, la aplicación móvil, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes.