Apamex pide a la Junta de Extremadura que instale ya el ascensor del Museo Arqueológico de Badajoz

Apamex ha solicitado a la consejería de Cultura de la Junta de Extremadura la instalación del ascensor en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz para resolver los problemas de accesibilidad que aún presenta el edificio. La entidad considera que esta actuación es prioritaria y recuerda que, tras revisar la normativa vigente, la responsabilidad corresponde a la administración autonómica.

La petición ya ha sido trasladada por escrito a la consejería, tomando como referencia la legislación sobre accesibilidad que establece la obligación de garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los espacios y servicios públicos. En este sentido, Apamex subraya que los bienes y servicios públicos existentes debían haber incorporado los ajustes razonables antes del 1 de enero de 2026.

Accesibilidad aún incompleta

Desde la entidad recuerdan que la Junta de Extremadura ya impulsó varias mejoras en el museo durante los últimos años, tras el asesoramiento prestado por Apamex a través de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex) en 2024. Entre las actuaciones realizadas figuran la eliminación del peldaño de entrada y la habilitación de aseos accesibles.

Sin embargo, Apamex insiste en que la instalación del ascensor es la única actuación pendiente para completar la accesibilidad del edificio y permitir el acceso a distintas dependencias y salas del museo en igualdad de condiciones.

Una actuación ya planteada y consensuada

La organización destaca además que la ubicación del futuro ascensor ya fue estudiada y consensuada entre Otaex y los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura. Según señalan, esta solución permitiría mejorar de forma decisiva la movilidad dentro del museo y facilitaría el acceso a espacios como la Sala de Protohistoria, donde se exponen piezas tan relevantes como los Rostros del Turuñuelo.

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Por todo ello, Apamex pide a la consejería de Cultura que complete cuanto antes esta intervención y culmine así las medidas de accesibilidad ya ejecutadas en la infraestructura.