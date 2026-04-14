"El Ayuntamiento de Badajoz controla todas las ruinas y solares del Casco Antiguo"

No es una tarea sencilla. Al contrario. La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Badajoz insiste en reclamar que se actúe contra los inmuebles en ruinas del centro histórico y anuncia que acudirá al Defensor del Pueblo. El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ha analizado este martes qué se está haciendo por parte del ayuntamiento. "Tenemos controlados todas las ruinas y solares del Casco Antiguo", asegura.

Urueña se refiere a los expedientes que se entregaron en el ayuntamiento el año pasado, que rondaban los 170. "Los hemos revisado todos", subraya. Explica el concejal que de "muchos" de estos expedientes ya el ayuntamiento tenía iniciados los expedientes de ruinas e incluso ejecuciones subsidiarias. Comenta que cuando un edificio se encuentra en estado de ruina lo primero que hace el ayuntamiento es comunicar al propietario que tiene que acometer la obra y, si no la realiza, porque no quiere o se desconoce la titularidad, se inicia la ejecución subsidiaria que, en el caso de viviendas, sobre todo, "es muy complicada" e incluso puede acabar en el juzgado. De estas viviendas ya existían muchos expedientes.

Otras que se han considerado ruinas no lo son, sino que tienen las fachadas en malas condiciones y también existen órdenes de ejecución para que las rehabiliten. Otras hay que son ruinas y gozan de protección, lo que hace que el expediente "vaya por otro lado", pues requiere la autorización de la Junta de Extremadura al estar catalogadas.

Además, otros expedientes eran de solares, más de medio centenar de los incluidos en esta denuncia eran "microsolares"de la zona de El Campillo, donde el ayuntamiento está acometiendo las obras de urbanización y se han unido todos para acometer esta actuación.

Casuística diversa

La casuística es muy diversa, según comenta. En definitiva, el concejal manifiesta que "de todos los expedientes que nos enviaron inicialmente, todos están vistos por los técnicos, en unos se han iniciado los expedientes, otros ya estaban iniciados y otros son solarios y no es necesario".

Por otro lado, Urueña apunta que al tratarse de tantos expedientes, "es imposible" dar acceso a los colectivos que los reclaman. Cada uno puede abarcar más de 300 folios. "El servicio no podría seguir trabajando en el día a día".

"El Casco Antiguo es la zona de Badajoz donde se están haciendo más obras de rehabilitación y obra nueva"

Pero insiste: "Nosotros todas las ruinas y todos los edificios del Casco Antiguo los tenemos controlados". Lo que ocurre es "que cada uno tiene su propia idiosincrasia". Unos serán demolidos por el ayuntamiento, otros lo harán sus dueños.

A pesar de las denuncias, el concejal de Urbanismo quiere poner en valor que el "el Casco Antiguo es la zona de Badajoz donde más obras de rehabilitación se están haciendo y también obra nueva". De hecho, apunta que el año pasado fue el barrio que más creció en número de habitantes.

Lo que está haciendo este ayuntamiento para acompañarlos es "arreglar prácticamente todas las calles del Casco Antiguo", con plataforma única, lo que en su opinión "da un impulso enorme". Urueña cita Bravo Murillo, Concepción Arenal y San Lorenzo. "Una vez que las estamos terminando, automáticamente empieza a haber mucho más interés por esos solares vacíos y viviendas en mal estado que la gente compra y rehabilita".

En este sentido, destaca la importancia de que sea el ayuntamiento "el que tome la iniciativa, pero luego actué la sociedad civil, porque el ayuntamiento no puede hacerse cargo de cerca 200 solares: económicamente es imposible".

"No hay color"

Reconoce el concejal que hay quienes quieren que la rehabilitación de este entorno vaya más rápida. Pero insiste en que el ayuntamiento está actuando en los espacios públicos y en edificios y eso está arrastrando a la iniciativa privada, que está acometiendo "inversiones enormes". Lo está haciendo Fundación CB con su nueva sede en la plaza de Santa María, el Centro Internacional de Flamenco en Moreno Zancudo, un hotel en las Trinitarias y las Tres Campanas. "Están cambiando el Casco Antiguo, desde hace 10 años a ahora no hay color".

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En cuanto a la petición de un catálogo de ruinas, niega que sea obligatorio. El único es el de bienes protegidos, que existe. "Nosotros tenemos controladas todas las viviendas del Casco Antiguo que están en mal estado y necesitan que se actúe, y también los solares". Pero recuerda: "algo que parece tan sencillo como es limpiar un solar, si la propiedad es privada, nosotros no podemos entrar, aunque quisiéramos, incluso iniciando un expediente, es la complejidad que tiene el casco Antiguo".