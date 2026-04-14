Cerca de 50 jóvenes actúan hoy en la VIII Jornada de Teatro Escolar de Badajoz

El teatro López de Ayala acoge hoy la VIII Jornada de Teatro Escolar, una cita dedicada a las artes escénicas en la que participarán varios centros educativos con la representación de distintas obras a lo largo de la mañana.

Los estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Badajoz tienen la oportunidad de ver a algunos de sus compañeros siendo actores y actrices por un día en las representaciones que se preparan con ilusión y amor al teatro desde los cuatro institutos participantes, en los que se trabaja la disciplina teatral como una herramienta para el autoconocimiento, la autoestima, el trabajo en grupo, la indagación en las emociones personales y la construcción de personajes, así como el trabajo literario sobre las obras elegidas.

La programación arrancará a las 9.30 horas con la primera sesión. En ella, el IES Bárbara de Braganza pondrá en escena El señor de las moscas, de William Golding, mientras que el IES Enrique Díez-Canedo representará Distinto, de Pepa Pinar, con textos de VVAA.

La segunda sesión de la VIII Jornada de Teatro Escolar se celebrará a las 12.00 horas con la participación de dos centros educativos. El IES Castelar llevará a escena El cadáver del Señor García, obra del dramaturgo Enrique Jardiel Poncela, mientras que el IES San Roque representará Mucho ruido y pocas nueces, el conocido clásico de William Shakespeare.

Esta cita teatral pondrá en valor el talento joven y acercará al público a dos propuestas escénicas de gran interés, dentro de una jornada dedicada al teatro escolar.

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La entrada es gratuita y la apertura de puertas tendrá lugar media hora antes de cada sesión.