La cesión de suelo para el instituto de Cerro Gordo tiene fecha: el ayuntamiento la aprueba este jueves en un pleno extraordinario

Un paso imprescindible para que la Administración educativa pueda dar los siguientes. La ubicación estaba decidida, después de superar algunos inconvenientes e imprevistos y modificaciones de uso. Faltaba que el Ayuntamiento de Badajoz aprobase la cesión del suelo donde la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura construirá el instituto de la barriada de Cerro Gordo. Esta decisión se adoptará el próximo jueves, 16 de abril. Se ha incluido en el orden del día de un pleno extraordinario que celebrará la corporación municipal.

Así lo han confirmado fuentes municipales. De hecho, este punto se abordará hoy martes en la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Patrimonio. El orden del día de la comisión incluye la "cesión de terrenos a la Junta de Extremadura para la construcción de un nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) 16+6+ciclos formativos en la Urbanización Mirador de Cerro Gordo". Este diario publicó que este acuerdo era inminente.

Antes de avanzar en este trámite, el ayuntamiento ha querido informar a la asociación de vecinos del barrio que, a través de sus redes sociales ha compartido la buena nueva. La Asociación de Vecinos Mirador de Cerro Gordo expresaba ayer su satisfacción por lo que considera una "muy buena noticia, que es fruto del trabajo conjunto de este barrio". En su mensaje, el colectivo vecinal explicaba que acababa de recibir la confirmación de que el jueves se tramitará en el pleno la cesión del terreno.

"Un logro de todos"

"Este importante paso llega tras mucho tiempo de insistencia, reuniones y gestiones por parte de esta asociación vecinal, siempre respaldada por el apoyo y la implicación de los vecinos de Mirador de Cerro Gordo". Al mismo tiempo, han querido agradecer al equipo de gobierno local que "haya atendido esta reivindicación y haya dado este impulso necesario para que el proyecto siga avanzando". E insisten: "este es un logro de todos: de un barrio que se mueve, que participa y que lucha por sus necesidades". "Seguiremos trabajando para que e instituto de nuestra barriada sea una realidad lo antes posible", destacaron.

La cesión de los terrenos para la construcción del instituto que los vecinos de Cerro Gordo llevan años reclamando es un acuerdo fundamental, uno más de los muchos que se han tenido que dar desde que en mayo de 2022 el entonces presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, anunció que este barrio tendría instituto. Era la primera vez que la Junta cedía a la petición de los vecinos, que habían protagonizado protestas para reclamarlo y estaban dispuestos a seguir exigiéndolo.

Dos ubicaciones

Año y medio ha transcurrido desde que el equipo de gobierno anunció, en noviembre de 2024, que iba a empezar a mover el expediente de cesión de terrenos a la Junta de Extremadura para que la Consejería de Educación construya este instituto. Ocurrió cuando se llevó al pleno ordinario de la corporación municipal la aprobación definitiva del cambio de uso de una de las parcelas donde se va a ubicar este futuro centro educativo.

Un año antes, el ayuntamiento y la Junta llegaron a un acuerdo sobre la ubicación en unos terrenos cerca de la autovía, que finalmente se desecharon, debido a las servidumbres que condicionan una de las parcelas (pasa un gasoducto, una vía pecuaria y el encauzamiento del arroyo Los Rostros). Era la calificada como zona verde, que se tenía que unir a otra de uso educativo para que la consejería dispusiese de los metros cuadrados necesarios.

Finalmente, el instituto se levantará al otro lado del barrio, en terrenos de uso deportivo y educativo que suman 17.000 metros cuadrados. Lindan con la calle Baluarte de Santiago con pendiente hacia la antigua carretera de Madrid, en la zona norte. Para poder levantar en estas parcelas el centro educativo, se requería una modificación puntual de ordenación detallada del Plan General Municipal (PGM), que se aprobó inicialmente en el pleno de julio y de manera definitiva en noviembre de 2024.

Se trataba de una doble modificación consistente en el cambio de uso dotacional deportivo a enseñanza de la parcela situada al norte, por un lado, y por otro, el educativo de la entrada del barrio pasa a deportivo.