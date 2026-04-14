Emotivo adiós a 'los Emilios', capitanes de Fundación CB

Si ‘Los Emilios’, como se conoce en Badajoz a Emilio Vázquez y a Emilio Jiménez, capitanes de Fundación CB durante más de una década, ya sabían que se iban con el deber cumplido, este martes por la tarde ha quedado claro que el legado que dejan tras de sí es mucho más que eso. Los elogios que han recibido en el homenaje que han recibido no caben en esta página, quizás ni en dos, como casi tampoco cabían los amigos que han abarrotado el auditorio de la Rucab para brindarles una emotiva y merecida despedida.

El tándem que han formado ambos casi desde que echó andar Fundación CB ha conseguido llevar esta nave, que surgió tras el tsunami financiero que acabó con las cajas de ahorro y sus obras sociales, a buen puerto. Por eso, aunque se retiran, nadie quiere que se bajen del barco. Emilio Vázquez, presidente durante 11 años sigue vinculado como presiente honorífico, y Emilio Jiménez, director general los 13 últimos años, como miembro del patronato. «La sociedad necesita a muchos Emilios», les ha dicho el delegado del Gobierno, José Luis Quintana.

Valientes, honrados, con vocación de servicio, trabajadores incansables, hombres buenos y hasta «alimentadores del alma» -como los ha llamado Jesús Gumiel, presidente de Cocemfe-. Así han definido a ‘los Emilios’ quienes se han subido al escenario a ensalzar su trabajo y trayectoria, que han tenido la acción social y la cultura como bandera y en cuyo centro siempre han estado las personas.

Los capitanes, en sus discursos, han dado las gracias a la tripulación que los ha acompañado durante estos años, en la que ambos han vivido alguna que otra travesía por el desierto, de la que han sabido sobreponerse junto a su equipo, el del trabajo y el de casa. Por eso han agradecido infinitamente a todos los trabajadores de Fundación CB su trabajo y a sus mujeres, hijos y amigos su impagable apoyo.

Los homenajeados, junto a sus esposas Chelo y Juana, y sus sucesores, Francisco Lamoneda e Iván Manzano. / ANDRÉS RODRÍGUEZ

«Nadie puede negar que vuestra contribución ha sido constante y relevante», ha destacado el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, que ha puesto en valor la apuesta de Fundación CB por el Casco Antiguo y su empeño, pese a las adversidades, por devolver el protagonismo «a una parte esencial» de Badajoz con su actual sede de la calle Montesinos y la futura que construye en la calle Encarnación.

Dedicación y amor por Extremadura

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha ensalzado su «dedicación y amor por Extremadura» y su lealtad y colaboración con las instituciones, para que donde no llega lo público, llegue lo privado.

«Sois el alma de este proyecto», ha reconocido Iván Manzano, actual director de la entidad, que ha hablado en nombre de los 30 trabajadores. «Si hoy somos la fundación de la gente es gracias en gran parte a vosotros», ha asegurado

El presidente de Fundación CB, Francisco Lamoneda, ha señalado que el nombre de ‘los Emilios’ estará indisolublemente unido al de la fundación. «No es fácil sustituir a un hombre como tú», le ha dicho a Vázquez.

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El público ha llenado el auditorio de la Rucab para despedir a 'los Emilios'. / ANDRÉS RODRÍGUEZ

Al homenaje han asistido numerosos representantes de asociaciones y entidades del tercer sector -una de las principales razones de ser de la fundación-, de la cultura, el mundo financiero, la política y los medios de comunicación, entre ellos, la directora general de Prensa Ibérica, María Ortiz.