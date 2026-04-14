Felisa y Valentín dejan de ir al López de Ayala por la falta de accesibilidad: "Queremos disfrutar del teatro, no sentirnos un estorbo"

Felisa Tena y Valentín Morgado han dejado de ir al teatro López de Ayala de Badajoz porque hacerlo en silla de ruedas, ahora mismo, es para ellos un obstáculo. Durante años fueron espectadores habituales, pero las actuales condiciones para las personas con movilidad reducida les han llevado a renunciar a una rutina que formaba parte de su vida cultural.

"Es un problema", señala Felisa, que explica que la ubicación reservada en el patio de butacas no es la más apropiada. "La zona de atrás no está bien climatizada, no podemos dar la vuelta con la silla y no escuchamos bien", lamenta. A ello se suma que solo hay dos espacios habilitados y que, además, coinciden con la zona en la que se sitúan cámaras y cableado, lo que les genera bastante incomodidad: "No estamos a gusto", reconoce.

La pareja calcula que lleva al menos seis meses sin acudir al teatro. Antes, sin embargo, eran asistentes asiduos. "Sí, nos gustaba venir y lo hacíamos siempre que podíamos", recuerdan.

El suyo es solo uno de los casos que, según denuncia la Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura, Apamex, evidencian los problemas de accesibilidad del López de Ayala. La entidad ha reclamado una actuación urgente al considerar que la situación actual vulnera los derechos de las personas con movilidad reducida. En concreto, pide eliminar la última fila de asientos para ampliar el espacio destinado a sillas de ruedas y recuerda que la sala solo dispone de dos plazas reservadas, cuando la normativa exige entre siete y ocho por el aforo del recinto.

Apamex explica además que esta cuestión ya se abordó en octubre de 2025 en una reunión con la directora del teatro, Paloma Morcillo, después de recibir numerosas quejas de usuarios. En aquel encuentro se plantearon propuestas que la asociación considera "factibles", pero lamenta que, medio año después, todavía no se hayan materializado.

"No queremos estorbar"

Felisa y Valentín recuerdan que anteriormente disponían de espacios en la parte delantera del teatro y que aquella ubicación les permitía disfrutar de los espectáculos con comodidad. "Estábamos fenomenal", dice ella. El cambio al fondo de la sala, explican, ha supuesto perder comodidad, visibilidad y facilidad de maniobra. "Nos encontrábamos muy cómodos delante y nos lo han quitado. Ahora nos han puesto lo último de todo, apenas se oye y la visibilidad tampoco es la más adecuada, puesto que somos personas mayores", añade Valentín. A su juicio, el traslado ha empeorado notablemente la experiencia. "Nos han fastidiado un poquito, la verdad que sí, un poquito bastante", apunta.

"Nos han fastidiado bastante, atrás apenas se oye y la visibilidad tampoco es la más adecuada, puesto que somos mayores" Valentín Morgado — Espectador habitual del teatro

Ambos insisten en que no buscan privilegios, sino una solución razonable que les permita asistir al teatro sin sentirse un estorbo. "Queremos reclamar que no estamos a gusto con los nuevos emplazamientos", señala Felisa. Su marido incide en esa misma idea y recuerda que el problema no es solo la ubicación, sino la imposibilidad de moverse con normalidad. "No podemos colocarnos rectos, tenemos que estar un poco ladeados", explica sobre cómo deben colocarse en la zona actual.

La situación, asegura el matrimonio, ha afectado a su vida social y cultural. "Ahora no venimos como antes y es una pena", lamenta Valentín. En su opinión, la solución podría pasar por habilitar un palco accesible o por crear un espacio mejor adaptado en otra zona de la sala. "Por lo menos que adapten para personas con movilidad reducida un sitio adecuado, que estemos a gusto y que no estorbemos a los demás", reclama.

Derecho a disfrutar

"Todos tenemos derecho a disfrutar del teatro y nadie está libre de verse así algún día". Con esta reflexión, Valentín apela a la empatía y recuerda que cualquiera puede encontrarse alguna vez con problemas de movilidad.

Ese mensaje conecta con la posición de Apamex, que sostiene que la accesibilidad no puede quedar supeditada a soluciones provisionales ni a adaptaciones puntuales. La entidad entiende que el teatro debe ofrecer de manera estable y reglada el número de plazas adaptadas que marca la normativa, garantizando además la comodidad de los usuarios y de sus acompañantes.

"Es un problema si el público se levanta"

María Pina relata un caso similar. Esta pacense denuncia que ha dejado de ir al teatro con su marido, usuario de silla de ruedas, porque las nuevas ubicaciones reservadas para personas con movilidad reducida han empeorado notablemente su experiencia.

Según cuenta, al intentar comprar entradas para un concierto de Miguel Ríos este mismo año, le comunicaron que las plazas adaptadas ya no estaban en la parte delantera, sino al fondo de la sala, por indicación de los bomberos, al considerar que la zona anterior no reunía las condiciones adecuadas de evacuación. Además, explica que solo hay dos asientos para personas con discapacidad y que en uno de ellos el acompañante no puede sentarse al lado, lo que en su caso le impedía permanecer junto a su marido.

Las dos plazas reservadas actualmente para personas con movilidad reducida en el teatro. / Cedida

María asegura que por ese motivo finalmente renunció a asistir al concierto: "En cuanto alguien se ponga de pie, esto no es viable". Después volvió a probar en un monólogo, pero insiste en que las condiciones tampoco eran adecuadas. Desde la parte trasera, señala, la visibilidad y el sonido empeoran, hay continuos movimientos de personal junto a la puerta y, si el público se levanta, dejan de ver el espectáculo. "Atrás no estamos en las mejores condiciones" y "si no estoy al lado de él no voy a entrar en el teatro", resume sobre una situación que, afirma, le ha llevado a descartar ya otros conciertos de la programación de este año que sí le interesaban.

El teatro admite carencias y habla de un plan más amplio

Por su parte, la directora del López de Ayala, Paloma Morcillo, reconoce que la sala debería disponer de más plazas adaptadas. "Es verdad que si el aforo son 700 y pico, tendría que haber una por cada 100 y tendríamos que llegar a tener como ellos dicen entre siete y ocho plazas", afirma. En la actualidad, admite, hay "dos para espacio de personas con movilidad reducida más los acompañantes".

Morcillo asegura que el teatro es consciente de la necesidad de actuar, aunque defiende que la solución no pasa simplemente por retirar unas butacas. "La adaptación de la sala lleva un tiempo y responde a una intervención más compleja que requiere obra, planificación y presupuesto". Según detalla, el recinto trabaja ya en un proyecto más amplio de accesibilidad que incluiría distintas mejoras y que está elaborado, aunque todavía sin fecha cerrada de ejecución.

La directora subraya además que el teatro ha ido introduciendo algunas medidas en los últimos años, como bucles magnéticos y cambios en rampas de acceso, y mantiene que existe "sensibilidad" para seguir avanzando. "Queremos que todo el mundo pueda disfrutar del teatro", afirma. "Ojalá os pudiera concretar algo más, pero ahora mismo no puedo detallar fechas", reconoce.

Felisa y Valentín en las puertas del López. / Diego Rubio

Mientras ese plan toma forma, Apamex insiste en que la situación actual no puede prolongarse más y los testimonios de Felisa, Valentín y María ponen voz a una reclamación que va más allá de una redistribución de butacas. Lo que piden, en definitiva, es poder volver al teatro con normalidad. Entrar, colocarse, ver, escuchar y disfrutar como cualquier otro espectador.