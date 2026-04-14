El Gévora continúa complicándose la vida

El Gévora se mete en un lío. El cuadro pedáneo sufrió su tercera derrota consecutiva, esta vez en casa de un Diocesano convertido en rival directo (2-1) y cae hasta el último puesto que permite la salvación, empatado a puntos con el Pueblonuevo en la decimosexta plaza.

El partido se puso cuesta arriba muy pronto para los de Martín Fernández. En el minuto 12, Nágera convertía el primer gol del partido y confirmaba el buen momento del Diocesano, que minutos antes ya había puesto a prueba a Fran Fernández.

Aunque de manera esporádica el conjunto pedáneo lograba acercarse al área de los colegiales, lo cierto es que el Dioce fue superior a los verdinegros durante la primera media hora de juego.

Cuando el partido se encaminaba al descanso, los hombres de Adolfo Senso asestarían un nuevo zarpazo al partido. Nágera hacía el 2-0 y sumaba un nuevo tanto a su cuenta particular, poniendo el partido realmente difícil para los intereses del Gévora.

Pese a que la primera mitad no invitaba al optimismo, el arranque de los pedáneos tras el paso por vestuarios fue positivo. En el minuto 47, Juanito Monroy recortaba distancias (2-1) con un centro que se envenenó y que se acabó convirtiendo en gol. Los pedáneos tendrían todo el segundo tiempo para lograr la igualada.

Más favorable se pondría el encuentro pasada la hora de partido. El colegiado mostraba la cartulina roja directa a Charles y concedía la superioridad numérica a los pedáneos a falta de poco menos de treinta minutos para la conclusión.

Tuvo el empate Josito en sus botas con un disparo que se acabó estrellando en la madera, pero finalmente el equipo de Martín Fernández no pudo lograr el empate que al menos hubiera supuesto un punto de gran valor.

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A falta de cuatro partidos, el Gévora se mete de lleno en la lucha por la permanencia. Los pedáneos se medirán a Moralo en casa en la próxima jornada y posteriormente visitarán Montijo, recibirán al Pueblonuevo y cerrarán la temporada en el Nuevo Vivero.