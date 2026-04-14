La Inmobiliaria Municipal de Badajoz comenzará a edificar este año tres nuevas promociones de viviendas

Antes de que termine el año empezará la construcción de las nuevas promociones de Viviendas de Protección Oficial (VPO) previstas por la Inmobiliaria Municipal de Badajoz (Inmuba) en Cuartón del Cortijo y en Ronda Norte. Así lo ha anunciado este martes el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, tras la reunión de la Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio, convocada de forma extraordinaria para llevar al pleno de mañana, entre otros temas, la cesión gratuita del suelo municipal para la construcción de estas viviendas, un requisito que se hace necesario para pedir los créditos hipotecarios.

En el pleno se aprobará la cesión de dos parcelas que suman 1.770 metros cuadrados en la calle Eugenio Cortés, en Cuartón del Cortijo, para 52 viviendas, que ya se han sorteado, junto a otras 30 de San Roque. Para poder empezar a construirlas solo queda esta cesión, pues Inmuba ya tiene licencia de obras. En Cuartón del Cortijo se construirán 52 VPO, con 52 garajes y otros tantos trasteros, de 2, 3 o 4 dormitorios con una superficie útil de 58 a 90 metros cuadrados. Su coste de construcción estimado es de 7,8 millones.

Por otro lado, el ayuntamiento cede el suelo en la calle Marqués de Monsalud, en Ronda Norte, para 7 viviendas que se sortearon en 2023. Ya se están haciendo 8 y 34 en Hermanos Vidarte y la calle Toledo. Son 7 VPO (más garaje y trastero), están ya reservadas y se iniciará la obra en la misma situación, pues requiere financiación hipotecaria. El edificio tendrá dos alturas y el coste es de 970.000 euros. Se cede una parte de un solar, de 270 metros cuadrados, porque otro de la misma superficie ya es de Inmuba. La idea es licitar las obras de Cuartón Cortijo, Hermanos Vidarte y Marqués de Monsalud y el préstamo en el segundo trimestre y empezarlas antes de que termine el año.

Además, se cederá otra parcela en la calle Jarilla, en El Campillo, para el proyecto que ganó el concurso de Inmuba con el Colegio de Arquitectos. La obra comenzó pero aparecieron restos arqueológicos que impiden los garajes y hubo que subir de cota la losa inferior, lo que obligó a reiniciar los trámites. Son 6 viviendas en un solar de 423 metros cuadrados con un coste promotor de 900.000 euros. Urueña explicó que no se ha cedido antes porque la calle Jarilla está en el centro de la obra de urbanización de El Campillo y no tenía sentido sacarla antes por los accesos. El concejal calcula que la urbanización terminará en verano.

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Instituto

Por último, se cede también la parcela de 17.700 metros cuadrados en Cerro Gordo para que la Junta construya el Instituto de Secundaria (se permiten tres plantas, como adelantó ayer este diario. La aprobación de la cesión se lleva al pleno de mañana, para su exposición pública durante 20 hábiles y su posterior aprobación definitiva. Urueña confía en que una vez que se apruebe la cesión, la Consejería de Educación pueda empezar el expediente para la construcción.