Dos izquierdas para una bandera: Badajoz celebra el 14 de abril con dos actos separados

El 14 de abril se celebra el día de la Segunda República, proclamada en esa misma fecha de 1931. Este día, en Badajoz, los republicanos recuerdan a los fusilados en agosto de 1936 en la antigua plaza de toros, reconvertida en palacio de congresos, donde tiene lugar una ofrenda floral. Este martes ha habido dos actos en el mismo lugar, a la misma hora y bajo los colores de la misma bandera, roja, amarilla y morada.

Dos convocatorias separadas: la de la Asociación Matilde Landa y la de Abril Republicano Badajoz. No consiguieron ponerse de acuerdo para celebrar un acto conjunto y eso llevó a cierta confusión entre algunos asistentes, que no entendían esta división.

María Teresa (no quiso decir su apellido) cogió el micrófono en ambos y en los dos dijo lo mismo: «Esto me resulta tristísimo, que haya dos actos, haced el favor de pensarlo, porque es tristísimo». ¿Qué es lo que le parece triste?, le preguntó este diario. «Que seamos pocos y mal avenidos y que la lucha que tenemos, al repartirnos, la fuerza se divide y no nos concentramos en los motivos por los que tenemos que luchar».

María Teresa, tras una de sus intervencioines. / A. M. R.

Cuando ella llegó a Ronda del Pilar no sabía que había dos convocatorias. «He venido a celebrar en este sitio el día que es, porque cuando yo vine a trabajar a Badajoz había dos plazas de toros, preguntaba por qué, mi coche se lo llevó un día la grúa, lo metió en la plaza de toros vieja y me enteré de todo, me contaron lo que había pasado y no me gusta nada que no se recuerde lo que aquí pasó, solo con una cosa abstracta (la escultura) y que lo hagamos en dos actos».

«A ver si vamos a romper la esencia de la izquierda y vamos a estar todos juntos»

Para su «gusto», el ‘oficial’ fue el convocado por Abril Republicano. Al otro lado, Felipe Cabezas, presidente de la asociación Matilde Landa, comenzaba su intervención mencionando la división. «A ver si vamos a romper la esencia de la izquierda y vamos a estar todos juntos», bromeó, para quitar hierro. Después de él, Manuel Sosa defendió que si no estaban juntos era porque en la otra convocatoria aparecían siglas y recordó el pacto de San Sebastián firmado por todas las organizaciones republicanas en 1930 sin distinción de emblemas.

Aunque en el otro acto no se vieron siglas. A pocos metros, desde el pequeño escenario, Javi Pache (coordinador local de Izquierda Unida) cerraba las intervenciones lamentando lo ocurrido. «Desde Abril Republicano hemos hecho lo posible para que fuese conjunto, pero es una pena, después nos preguntamos cómo estamos, pero hay cuestiones ancladas en el tiempo en las que es mejor no entrar». Quizá haya que hacerlo.