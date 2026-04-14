Las líridas serán las protagonistas de la nueva observación astronómica de La Cocosa

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, celebrará el próximo 17 de abril a las 22.30 horas una nueva observación astronómica en la finca La Cocosa. Bajo el título 'Las Líridas', la cita se centrará en la contemplación de una de las lluvias de estrellas más longevas, fenómeno que se produce cuando la Tierra atraviesa la estela de partículas dejada por el cometa C/1861 G1 Thatcher.

Interpretación y cielo profundo

La sesión no solo permitirá disfrutar de la lluvia de meteoros, sino también de la observación de los principales objetos de cielo profundo visibles desde este enclave. La actividad alternará la visión a simple vista con el uso de telescopios y sistemas de proyección en pantalla, facilitando una interpretación didáctica y accesible para todos los públicos.

Durante el evento, los expertos contextualizarán científicamente la dinámica de los planetas y explicarán el trabajo de la institución provincial en la protección del cielo nocturno y la sensibilización contra la contaminación lumínica.

Inscripciones y transporte gratuito

La actividad cuenta con un aforo máximo de 50 plazas. Las inscripciones se abrirán este miércoles 15 de abril a las 10.00 horas y deberán formalizarse a través de la oficina virtual del Área de Sostenibilidad de la Diputación.

Para facilitar la asistencia, se ha habilitado un servicio de autobús gratuito desde Badajoz, con salida programada a las 22.00 horas. El punto exacto de partida se comunicará a los participantes admitidos mediante correo electrónico.

Un recurso estratégico

Esta iniciativa se integra en el programa anual 2025 - 2026 del Centro de promoción y Protección del Cielo (CPPC), un enclave reconocido por la fundación Starlight por la calidad de su firmamento.

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Las actividades del centro se alinean con la estrategia regional 'Extremadura, Buenas Noches', orientada a impulsar el astroturismo sostenible y a preservar el firmamento como un recurso ambiental, cultural y de desarrollo rural de primer orden.