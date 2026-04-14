Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La principal hipótesis que manejan los expertos es que pudieron ser víctimas de una guerra civil entre almohades y almorávides

El teatro López de Ayala acoge este encuentro cultural, donde estudiantes de Secundaria y Bachillerato exhibirán sus obras teatrales en una cita gratuita abierta al público

Se levantará en una parcela de 17.000 metros cuadrados. Será un IES de 16+6 unidades + ciclos formativos. La asociación de vecinos expresa su satisfacción por el acuerdo inminente

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Los 7,7 kilómetros de la BA-20 se incluyen en la obra que acaba de adjudicar el Ministerio de Transportes por más de 14 millones de euros. La duración del contrato, que abarca casi 200 kilómetros, es de tres años, prorrogables