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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Restos del matrimonio encontrado durante la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz.

Restos del matrimonio encontrado durante la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz. / J. H.

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Un matrimonio, un 'mártir' y una embarazada entre los diez enterramientos descubiertos en la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz

La principal hipótesis que manejan los expertos es que pudieron ser víctimas de una guerra civil entre almohades y almorávides

Cerca de 50 jóvenes actúan hoy en la VIII Jornada de Teatro Escolar de Badajoz

El teatro López de Ayala acoge este encuentro cultural, donde estudiantes de Secundaria y Bachillerato exhibirán sus obras teatrales en una cita gratuita abierta al público

La cesión de suelo para el instituto de Cerro Gordo tiene fecha: el ayuntamiento la aprueba este jueves en un pleno extraordinario

Se levantará en una parcela de 17.000 metros cuadrados. Será un IES de 16+6 unidades + ciclos formativos. La asociación de vecinos expresa su satisfacción por el acuerdo inminente

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Los 7,7 kilómetros de la BA-20 se incluyen en la obra que acaba de adjudicar el Ministerio de Transportes por más de 14 millones de euros. La duración del contrato, que abarca casi 200 kilómetros, es de tres años, prorrogables

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