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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Un matrimonio, un 'mártir' y una embarazada entre los diez enterramientos descubiertos en la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz
La principal hipótesis que manejan los expertos es que pudieron ser víctimas de una guerra civil entre almohades y almorávides
Cerca de 50 jóvenes actúan hoy en la VIII Jornada de Teatro Escolar de Badajoz
El teatro López de Ayala acoge este encuentro cultural, donde estudiantes de Secundaria y Bachillerato exhibirán sus obras teatrales en una cita gratuita abierta al público
La cesión de suelo para el instituto de Cerro Gordo tiene fecha: el ayuntamiento la aprueba este jueves en un pleno extraordinario
Se levantará en una parcela de 17.000 metros cuadrados. Será un IES de 16+6 unidades + ciclos formativos. La asociación de vecinos expresa su satisfacción por el acuerdo inminente
La 'autopista' que atraviesa Badajoz será asfaltada
Los 7,7 kilómetros de la BA-20 se incluyen en la obra que acaba de adjudicar el Ministerio de Transportes por más de 14 millones de euros. La duración del contrato, que abarca casi 200 kilómetros, es de tres años, prorrogables
- Fallece Marisa Pajuelo, referente del folklore de Badajoz y Extremadura, a los 71 años
- El colegio Luis de Morales de Badajoz celebra su 50 aniversario recordando su historia en un acto conmemorativo
- B de Burger se muda en Badajoz: la hamburguesería anuncia un local 'más grande, más espacioso y más brutal
- Carmen Carapeto, pregonera de la Virgen de Bótoa 2026: una vida de devoción para anunciar la romería
- Alburquerque necesita “padrinos” para salvar el tejado de su ermita
- Sábado de rock y panceta en el Círculo Pacense de Badajoz
- La Badajoz que nunca existió, pero podría: la IA convierte la ciudad en un videojuego viral
- La Junta ya tiene a su nombre los 50 pisos de la Guardia Civil para destinarlos a viviendas sociales en Badajoz