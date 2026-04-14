Un nuevo Fitness Park en Badajoz ocupará el antiguo local de Mercadona en Huerta Rosales

El local que durante años albergó un Mercadona en el barrio de Huerta Rosales, en Badajoz, ya tiene nuevo destino. Tras su traslado a unas instalaciones más amplias y actualizadas en el distrito Rosales, apenas a unos metros de distancia, el establecimiento que ha permanecido vacío hasta ahora inicia una nueva etapa como centro deportivo en Badajoz. Finalmente, será reconvertido en un gimnasio de la cadena Fitness Park.

El nuevo centro se ubicará en la calle Arturo Barea, donde ya se pueden ver carteles anunciando su próxima apertura. En ellos también se promocionan ofertas especiales de inscripción anticipada, una estrategia habitual para atraer a los primeros usuarios.

Por el momento, desde la cadena de gimnasios confirman a este medio que su inauguración está prevista para 2027, mientras tanto, el local avanza en su proceso de adaptación.

Segunda implantación

A nivel nacional, la firma de origen francés continúa consolidando su crecimiento y ya cuenta con cerca de 90 centros repartidos por todo el país. Su modelo apuesta por instalaciones modernas, equipamiento de última generación y amplios horarios, buscando ofrecer una experiencia fitness accesible, flexible y adaptada a todo tipo de públicos, desde usuarios principiantes hasta deportistas más avanzados.

La cadena refuerza así su presencia en la región. Este será el segundo centro de Fitness Park en Badajoz, tras la apertura de su primer gimnasio en el centro comercial El Faro, que ha servido como punto de referencia para la marca en la comunidad.

Con esta nueva incorporación, la compañía no solo amplía su cobertura territorial, sino que también responde a la creciente demanda de espacios dedicados al deporte y la salud en la ciudad. Este destaca no solo por integrar equipamiento avanzado y espacios diseñados para mejorar la experiencia del usuario, sino por su propuesta de abrir los 365 días del año en horario de 06.00 de la mañana a 01.00 horas de la noche. Además, sus centros disponen de zonas de musculación, cardio y entrenamiento funcional, además de espacios para actividades dirigidas.

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La llegada de este gimnasio supondrá una nueva alternativa para los vecinos de Huerta Rosales, un barrio en constante crecimiento. La transformación del antiguo espacio comercial en una instalación deportiva contribuirá a dinamizar la zona y fomentar hábitos de vida saludables.