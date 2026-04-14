Paterna conmemora los 95 años de la II República en el 'paredón de España'

Este 14 de abril se cumplen 95 años de la proclamación de la II República y este aniversario ha marcado el acto que, cada año, acoge el llamado 'paredón de España' en Paterna, el paredón de fusilamiento donde se calcula que el régimen franquista fusiló a más de 2.000 personas. La memoria de esas víctimas de la represión ha guiado, una vez más, el acto ya habitual desde hace años.

Los socialistas de esta localidad de l'Horta han convocado a un encuentro que ha contado con la asistencia e intervenciones del senador por Valencia y alcalde de Paterna además de secretario General del PSPV-PSOE del municipio Juan Antonio Sagredo y del secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia y portavoz socialista de la Diputación, Carlos Fernández Bielsa.

El año pasado, el acto estuvo marcado por la todavía presidencia de la Generalitat por parte de Carlos Mazón y, en sus discursos, los socialistas pidieron justicia para las víctimas de la dana y la dimisión del ya expresident.

Han participado el senador por Valencia y alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo y el secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de València y portavoz socialista de la Diputación, Carlos Fernández Bielsa / Miguel Ángel Montesinos

A la espera de un proyecto para resignificarlo

Este año, el Camí de la Sang y el Paredón en sí esperan un proyecto de dignificación y memoria que los resignifique como lugar de homenaje a quienes fueron fusilados allí. Cada 14 de abril, el día de la República, entidades memorialistas, familiares de víctimas y partidos de izquierdas celebran actos conmemorativos, tras acudir antes al cementerio. Este año no ha sido una excepción.

Muchas cosas ha visto esa zona de Paterna en la que, apenas dos días después de dar por terminada la Guerra Civil empezaron los fusilamientos sobre el murete oficialmente llamado El Terrer. Allí fueron fusiladas 2.238 personas. Y de ahí, directos al Cementerio de Paterna, a 300 metros en línea recta, para amontonar sus cuerpos sin vida en fosas comunes. Ese es el camino que se conoce como el Camí de la Sang.

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En lo que es el terreno del Cementerio de Paterna, en 2016 solo se habían exhumado 50 víctimas, si bien a día de hoy son más de 3.000. Las recuerda el Mausoleo para las víctimas del franquismo exhumadas en el cementerio de la localidad, al que le faltan solo la lámina metálica con la identificación de las víctimas de fusilamientos y, de vez en cuando, flores.

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