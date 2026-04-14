PP y Vox se alían en el día de la República para proteger los vestigios franquistas

Día de la República y en el pleno de las Corts, entre algún despliegue de bandera tricolor, roja, amarilla y morada en la tribuna, PP y Vox han apoyado proteger los elementos arquitectónicos erigidos por el franquismo, el régimen dictatorial que se impuso tras un golpe de Estado y su posterior guerra al sistema político que se había proclamado por las urnas un 14 de abril, como el de este martes, pero en 1931, hace 95 años.

Casualidad o causalidad, los voxistas han conmemorado la fecha reclamando blindar los vestigios del franquismo como parte del "patrimonio histórico nacional" y derogar la ley estatal de Memoria democrática, el instrumento sobre el que el Gobierno central se ha apoyado para recurrir al Tribunal Constitucional la norma autonómica de PP y Vox. El refrendo de esa alianza de 2024 en términos memorialísticos se ha reeditado casi dos años después, entre el simbolismo del día, con abrazos incluidos de Vox a la del PP, Marisa Gayo, que ha verbalizado la posición de su grupo.

Y esta ha sido favorable, como había anunciado previamente el síndic de la formación, Fernando Pastor. Este apoyo permitirá que, a nivel oficial, las Corts inste al Consell a promover "las medidas necesarias para evitar la destrucción, retirada o eliminación de edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en aplicación de la ley de Concordia de la Comunitat Valenciana".

En este sentido, el deseo de Vox, y en eso se basa su proposición, es proteger todo aquel vestigio erigidio en la dictadura al considerarlo parte del "patrimonio histórico nacional". Esto supondría ir en contra de la ley estatal de Memoria democrática que dispone "la obligatoria retirada o eliminación" de aquellos elementos que sean "contrarios a la memoria democrática". Para frenar esa petición institucional, PSPV y Compromís habían apuntado a los 'populares', reclamándoles poner "pie en pared", no validar "las tesis de la ultraderecha" y ver si queda "alguien con cuatro dedos de frente".

El síndic de Vox, José María Llanos, interviene en el pleno de las Corts. / José Cuéllar/Corts

"Lo que reclaman aquí es que dos gobiernos democráticos protejan símbolos de exaltación de un golpe de Estado militar, la dictadura franquista y hasta el nazismo y el fascismo italiano", ha expresado el diputado de Compromís, Jesús Pla, mientras la diputada del PSPV, Mercedes Caballero, desplegando en su abanico una bandera republicana, se ha cuestionado si de verdad quieren que la contribución española a la civilización universal, explicación que se da para la protección del patrimonio nacional que Vox quiere extender a los vestigios de la dictadura, "sean el franquismo y sus asesinos".

Cruces, "rencillas" y Napoleón

Las críticas de socialistas y valencianistas, e incluso el aviso de que el votante acaba "prefiriendo al original antes que a la copia", no afectaron al voto del PP. "La historia se estudia, las leyes se cumplen y el patrimonio se protege", ha reivindicado Gayo en su turno en la tribuna llamando a la izquierda a dejar atrás "las rencillas". Previamente su síndic había incidido en que se tiene que debatir esta PNL porque el Gobierno de España ha recurrido la ley de Concordia que sí permitía proteger estos elementos.

El hecho de que la norma autonómica esté en el Tribunal Constitucional pone en duda todo lo que salga del debate parlamentario. Esta moción no tiene efectos legales directos, pero supone un mandato al Ejecutivo autonómico de qué hacer con aquellos elementos erigidos en tiempos del franquismo y estos, según la ley estatal, han de ser derogados, mientras que la legislación autonómica recurrida, complementada con un artículo extra en la última ley de Acompañamiento, sí que brinda protección. Ese choque de mandatos lo dirimirá el tribunal de garantías.

Uno de los elementos afectados serían aquellas cruces "a los caídos" que se levantaron tras el triunfo del golpe de Estado en recuerdo de quienes lucharon en el bando fascista. Una de ellas, por ejemplo, es la cruz del Paseo de Germanías —la antigua Cruz de los Caídos— en Elx que populares y voxistas declararon Bien de Relevancia Local (BRL) en el consistorio, signos que PP y Vox defienden que fueron "resignificados" en 1979 y que el propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana declaró nulo su traslado en su momento solo con la ley del Botànic.

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A este tipo de elementos también se ha referido el síndic de Vox, José María Llanos, remarcando que el símbolo de la Cruz "tiene más de 2000 años y no pertenece a ningún régimen político". Es más, Llanos ha comparado la necesidad de retirar los vestigios del franquismo con que se tuvieran que derogar el Coliseo romano o el Arco del Triunfo de Napoleón porque pertenecieron a regímenes autoritarios y ha recordado que el Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre la ley autonómica.

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