El PSOE de Badajoz pide mejoras en El Vivero tras el ascenso del Sport Extremadura

La portavoz del PSOE de Badajoz, Silvia González, ha reclamado al equipo de gobierno que actúe en el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas Municipales El Vivero "en lo mínimo", "lo urgente" y en lo que "debiera estar ya hecho", tras el ascenso del Sport Extremadura CD a 1ª RFEF.

De esta forma, la socialista pide mejoras en el área técnica, la puesta en marcha y garantizar sistemas "adecuados" para el seguimiento de los partidos, revisar los vestuarios y poner las instalaciones en unas condiciones "dignas", algo que los socialistas tildan como "lo básico".

González ha felicitado al Sport Extremadura, porque "lo que han conseguido estas chicas no es cualquier cosa" como el ascenso a Primera RFEF y, además, por segunda vez consecutiva, lo que en una competición como esta "tiene muchísimo mérito". Se trata, ha subrayado, de un "salto importante" y de competir en una categoría nacional "exigente" y con equipos fuertes y estructuras ya consolidadas. De este modo, cambia el nivel para el equipo y también para la ciudad, tras "mucho" trabajo de las jugadoras, el cuerpo técnico o el club, además de la "constancia" y de "hacer las cosas bien durante mucho tiempo".

Dada la importancia de este ascenso, ha continuado, no se puede "mirar para otro lado", ya que, ha planteado, los éxitos deportivos "no pueden depender solo del esfuerzo de quienes están en el campo" ni puede ir por un lado el equipo y por otro la ciudad. "Necesitan acompañamiento y necesitan un respaldo y es aquí donde aparece el problema", ha continuado, dado que el Sport Extremadura disputa sus partidos en las instalaciones deportivas municipales El Vivero, una infraestructura que no es "precisamente nueva" tras su inauguración el 1 de octubre de 2010 con una inversión inicial de 4,8 millones financiados a través del Plan E del Gobierno de España.

Dieciséis años después, esa inversión que en su momento fue "importante" y "necesaria" no ha tenido el mantenimiento y la actualización que requiere una instalación de esas características, tras lo que ha afeado que el mantenimiento en general de la ciudad y de las instalaciones deportivas en concreto "no es el fuerte" del equipo del PP.

Falta de mantenimiento

Asimismo, el contexto ha cambiado, el nivel de exigencia es "otro" y, en pocos meses, este espacio va a recibir a equipos importantes de fútbol femenino nacionales pero "no está en condiciones de hacerlo como debiera", con un área técnica deteriorada, mientras que la marquesina de los banquillos está rota y descuidada y transmite una imagen que no se corresponde con el momento que está viviendo el Sport Extremadura.

Además, hay elementos que "directamente" no cumplen la función que deberían, lo que dificulta, por ejemplo, el seguimiento normal de un partido al no contar con un marcador. Al respecto, ha agregado que hay una pantalla pero que es publicitaria y que, además, está rota, al tiempo que ha sostenido que "ni siquiera es una cuestión de estética" sino "de respeto" a las jugadoras, a los equipos que vienen o a la afición y a la propia imagen de Badajoz.

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Ante ello, ha añadido que este ascenso es un logro deportivo, una ilusión colectiva y "muy ligada" a una parte de la ciudad, dado que este equipo está creciendo en la Margen Derecha del Guadiana, con jóvenes, familias o niñas que hoy miran al campo y se ven reflejadas dentro, en una zona donde, por otro lado, las instalaciones deportivas llevan tiempo arrastrando carencias y falta de mantenimiento.