Puenting, torneos deportivos, talleres o un safari: estas son algunas de las actividades de 'Vive la Noche en Badajoz'

Puenting, torneos deportivos, actividades acuáticas como surf o paracaidismo acuático, carreras de karts, talleres de aprendizaje de ajedrez, maquillaje, magia, de lengua de signos española o incluso un "safari ibérico". Estas serán algunas de las actividades de ocio que ha presentado la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz en 'Vive la Noche en Badajoz 2026'. Los jóvenes de entre 13 y 35 años podrán disfrutar de estas jornadas durante los meses de junio a septiembre, todos los fines de semana y en periodo vacacional.

Aunque algunas actividades de este plan requieren inscripción y cuota de participación, que oscila entre los 2 y 15 euros, la mayoría son gratuitas. Las inscripciones ya están abiertas y se realizarán exclusivamente online.

Según la concejala delegada de Juventud, Mariema Seck, esta iniciativa vuelve a crecer, ya que ha alcanzado en esta edición su récord de propuestas con 200, ocho más que el año pasado. "'Vive la Noche' vuelve a representar que Badajoz es una ciudad moderna, comprometida y activa con los jóvenes", ha declarado. De la misma manera que ha crecido la oferta de actividades, también lo ha hecho la inversión en este programa para jóvenes, con un presupuesto de más de 265.000 euros por parte de un convenio entre el Ayuntamiento de Badajoz y el Ministerio de Sanidad a través del Plan Nacional sobre Drogas. "Detrás de esta cifra hay mucho cuidado que tengo que agradecer", ha añadido.

Plan de actividades

El amplio programa de Vive la Noche en Badajoz trae algunas novedades este año. Destacan las actividades por el Valle del Jerte, el safari ibérico por la Campiña Sur, los talleres de lengua de signos española, magia, rumba flamenca o de sonidos terapéuticos. También se suman al plan iniciativas deportivas, de baloncesto y artes marciales o un baile social en la plaza Alta de Badajoz, en el que los jóvenes podrán practicar en un ambiente social en un espacio al aire libre. "Es una oferta diversa, innovadora y actualizada", ha mencionado la concejala.

Folleto de 'Vive la Noche en Badajoz 2026' / J. A . B .

Este año vuelven los eventos de cultura urbana 'Doble KO Festival' en el pabellón polideportivo Juancho Pérez para el 6 de junio y 'Play Badajoz', un ecosistema de tecnología, videojuegos y entretenimiento, para los días 25 y 26 de septiembre.

También repite la iniciativa 'La noche "sin" no sale tan cara', una propuesta que pretende concienciar a los jóvenes de que pueden ser capaces de divertirse sin alcohol. Durante las noches del 4 y 18 de julio y 1, 22 y 19 de agosto, en la zona de ocio del río entre las 23.00 y 1.30 horas, se harán tests de alcoholemia a personas de entre 18 y 35 años. Si a la media hora vuelven a realizar el test y dan 0,0, serán premiados con una tarjeta regalo de 10 euros. Además, los participantes tendrán la opción de probar las gafas de simulación y conocer cuáles son los efectos de conducir bajo los efectos del alcohol y sustancias tóxicas.

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Finalmente, dos puntos de la ciudad albergarán varios torneos deportivos que fomenten la competitividad entre los participantes. Serán el pabellón municipal de Hernán Cortés y el pabellón polideportivo de La Granadilla, donde se desarrollarán campeonatos de tenis de mesa, baloncesto, bádminton, voleibol, tenis e incluso jornadas de baile durante los martes y jueves por la noche de verano.