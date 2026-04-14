Violeta vuelve con tres capítulos más para fomentar la igualdad de género entre los más pequeños

La Diputación de Badajoz ha presentado este martes la tercera edición de 'Cuentos Ilustrados para Fomentar la Igualdad de Género', en la que se han publicado 'La Carrera de Calicanto', 'El Diario de Nico' y 'Mi Cuerpo está Cambiando', una colección que tiene como protagonista a Violeta, una niña de la comarca de la Siberia, que acerca sus vivencias, tanto a pequeños como a adultos, con las que invita a pensar, sentir y crecer en igualdad.

Esta iniciativa, financiada por el Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz e impulsada por el Consejo Comarcal de Mujeres de La Siberia, traslada a niños de manera visual y atractiva pequeñas acciones del día a día encaminadas a lograr la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

Estos tres cuentos ilustrados se suman a los seis ya publicados en ediciones anteriores, que ya han logrado más de 16.000 descargas desde diferentes puntos de España y Latinoamérica. La colección aborda temas como referentes femeninos, sueños, compartir tareas, uso seguro de móviles y redes sociales, igualdad en el deporte y relaciones sanas. Ahora se suman tres nuevas historias ilustradas por Fermín Solís, que amplían las aventuras de Violeta con nuevos personajes, emociones y aprendizajes.

Una serie de Violeta

En la presentación ha participado Pablo Ruiz, responsable de diseño y maquetación, que ha desvelado el trabajo que están llevando a cabo para adaptar los cuentos ilustrados a una serie en formato audiovisual, con un total de 26 capítulos en la primera temporada.

La diputada del Área de Igualdad, Lourdes Linares, ha puesto en valor las diferentes actuaciones impulsadas por la diputación en materia de igualdad, prioridad absoluta de la institución para atajar una "lacra social" que afecta al conjunto de la sociedad y que requiere de la implicación de toda la población para avanzar hacia un modelo más justo e igualitario "sin roles de género ni estereotipos".

Los cuentos llegarán a todos los colegios de la provincia y los diferentes ‘Puntos Violeta’ como una valiosa herramienta con la que formar y sensibilizar a niños y niñas, concienciando desde edades tempranas para contribuir a un cambio cultural real.

Rosa María Araujo, presidenta del Consejo Comarcal de Mujeres de La Siberia, ha asegurado sentirse "muy orgullosa del trabajo de la Diputación y su compromiso en la búsqueda de una igualdad efectiva". También ha destacado que "desde nuestros pueblos se puede trabajar en la igualdad de manera transversal, desde las escuelas" para construir una sociedad más justa.

Capítulos

En La carrera de Calicanto, Violeta y su amiga Paula participan en una carrera de piraguas, descubriendo que cada cuerpo es único y que la verdadera fuerza reside en aceptarse a uno mismo. Este cuento aborda la presión estética que sufren especialmente las niñas y los principales problemas relacionados con la imagen a los que se enfrentan.

"Las niñas tienen mucha presión estetica debido a las redes sociales", ha comentado Azucena Metidieri, secretaria del Consejo Comarcal de Mujeres de La Siberia.

El diario de Nico, se centra en las masculinidades igualitarias y la corresponsabilidad en los diferentes ámbitos y acciones del día a día. Un niño que busca la aceptación a través del fútbol, descubre la valentía de expresar sus emociones y ser él mismo sin cumplir roles ni estereotipos de género.

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