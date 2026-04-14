La visita del Papa León XIV a España cambia la fecha del Corpus Christi en Badajoz

La visita del Papa León XIV a España provoca el cambio de fecha de una de las procesiones más tradicionales de Badajoz, el Corpus Christi. La coincidencia entre los días en los que el pontífice estará en el país ha hecho que desde la archidiócesis Mérida - Badajoz se tome la determinación de cambiar la fecha prevista.

Desde la archidiócesis han comunicado la decisión del cambio de fecha a través de una nota de prensa.

Coincidencia de actos

El Papa León XIV celebrará el Corpus Christi el 7 de junio en Madrid. En su convocatoria, el pontífice ha invitado a todos los obispos españoles para que lo acompañen en ese momento de celebración de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.

La archidiócesis tenía fechada para ese mismo día la celebración en la ciudad por lo que se ha trabajado para que se adapten los horarios y así poder asistir a ambas celebraciones. "Debido a esta circunstancia excepcional, en Mérida y Badajoz, así como en aquellas parroquias que lo consideren oportuno, el domingo 7 de junio se celebrará la misa", dicen en la nota de prensa emitida por el arzobispado.

Nueva fecha

De esta forma, la Iglesia pacense ha decidido modificar la fecha de la tradicional procesión en la que participan cientos de niños vestidos de comunión. La fecha elegida para esta procesión especial es el 14 de junio, una semana después de lo previsto.

Desde la archidiócesis indican que aquellas parroquias que deseen no modificar su programación por la visita papal podrán celebrar el Corpus Christi el 7 de junio como se tenía previsto.

Visita del Papa León XIV

El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio. Cada día se conocen más detalles sobre la programación de este viaje y el recorrido que hará a lo largo de los días en los que permanezca en el país. El pontífice recorrerá Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Y el lema que se ha elegido para esta cita es 'Alzad la mirada'.

El último papa que visitó España fue Benedicto XVI cuando celebró la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Madrid. Después de 15 años, la Conferencia Episcopal Española y las diócesis que visitará el pontífice ya trabajan en la organización de un nutrido programa de actos.

Dos misas multitudinarias

Se tiene previsto que León XIV celebre dos misas multitudinarias en España. La primera de ellas con motivo del Corpus Christi el 7 de junio en Madrid. La otra será en el puerto de Santa Cruz, en Tenerife, que supondrá el colofón al viaje, será el 12 de junio.

Aunque faltan conocer muchos detalles, se sabe que serán dos eucaristías en la calle y que espera que movilicen a un gran número de personas. La Conferencia Episcopal ha ofrecido que la misa en Madrid se celebre en el estadio Santiago Bernabéu, aunque no descartan otras opciones.

Además, hay otros momentos que ya se están confirmando de todos los que se prevé que se produzcan con la presencia del Papa en el país. Por ejemplo, en su visita a Cataluña se acercará a la abadía de Montserrat y ese mismo día hará lo propio con la Sagrada Familia. En ese momento, se conmemorará el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, diseñador de este templo, y se inaugurará la Torre de Jesús, la más alta de la basílica y la más elevada entre todas las iglesias cristianas.

Más actos

Para completar la programación se espera celebrar vigilias y encuentros con distintas comunidades, instituciones y personalidades en las tres etapas del viaje. En ese sentido, los detalles de cada uno de esos eventos se darán a conocer más adelante.

En este sentido, será el primer pontífice en visitar el Congreso de los Diputados durante un viaje a España. Previsiblemente, será el día 8 de junio en una sesión conjunta ante diputados y senadores.

En concreto, León XIV estará en Madrid del 6 al 9 de junio por la mañana; en Barcelona del 9 de junio por la tarde al 11 de junio por la mañana y en Canarias, donde visitará Las Palmas y Tenerife, los días 11 y 12 de junio.