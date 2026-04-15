Ámbito Cultural de Badajoz acoge la obra de teatro ‘Hasta que amanezca’ del grupo Retama

El grupo de teatro Retama presenta esta tarde, a las 19.00 horas, en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, la obra ‘Hasta que amanezca’, con entrada libre hasta completar aforo.

La representación promete una tarde de humor, enredos y muchas sorpresas para el público. La trama traslada al espectador al velatorio de Antonio, donde su viuda, familiares y amigos descubrirán que el fallecido no era quien parecía ser.

Secretos, verdades ocultas y situaciones inesperadas saldrán a la luz el mismo día de su despedida, en una comedia que no dejará a nadie indiferente.

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La obra es original de Diego Fernández y está dirigida por la actriz Tony León. El reparto está formado por María García, María José Hernández, Daniela Gambea, Pepa Vázquez, Verónica Hernández, Manuela Caraballo, Ana González, Rosa María Leralta, Juan Antonio Menor, Estrella Sánchez, Valentín Vivas y Dubi Campos.