Antonio Orihuela presenta su libro sobre 'Las sin amo' en Badajoz: "El franquismo hizo desaparecer muchas novelas"

El historiador, poeta y ensayista Antonio Orihuela presenta esta tarde su último libro 'Las sin amo: Escritoras olvidadas y silenciadas de los años treinta'. La presentación será hoy a las 20:00 horas en el Centro Social 25 de Marzo de Badajoz, con la participación de la fotógrafa Mai Saki y Cristina Mesa, de la Plataforma 8M de Badajoz.

La obra se adentra en un episodio que rescata a escritoras obreras olvidadas por el canon literario: el de decenas de mujeres escritoras que, durante las décadas de 1920 y 1930, desarrollaron una literatura popular, revolucionaria y profundamente crítica que fue borrada tras la Guerra Civil.

"Borradas" de la historia

Orihuela explica que estas autoras no solo existieron, sino que tuvieron un enorme éxito en su tiempo: algunas de sus novelas alcanzaban tiradas de 10.000 o 20.000 ejemplares. Sin embargo, ese impacto contrasta con su total ausencia en los manuales de literatura actuales.

El autor sitúa el origen de su investigación en una reacción crítica al documental 'Las sin sombrero' (2014): según señala, el filme volvió a dejar fuera a estas mujeres. "Se hablaba de autoras burguesas vinculadas a la Generación del 27, pero las realmente populares y transformadoras seguían invisibilizadas", afirma.

Uno de los ejes del libro es la existencia de una literatura proletaria que funcionó como alternativa a la cultura dominante de la época. Estas escritoras, muchas de ellas autodidactas y procedentes de oficios humildes, utilizaron la novela como herramienta política y social. "Construyeron un relato en el que los obreros y las obreras eran protagonistas, donde se defendía la emancipación y se imaginaban nuevas formas de vida", explica Orihuela, quien subraya que estas autoras escribían desde su propia experiencia y con una clara voluntad de transformación social.

Del éxito al silencio

El silencio que pesa sobre estas autoras no es casual. "Siguen siendo incómodas", insiste el historiador. En sus novelas abordaban cuestiones como la libertad sexual, la igualdad salarial, la familia monoparental o la revolución social, temas "que incluso hoy en día resultan difíciles de encontrar en la literatura dominante".

Para Orihuela, este carácter incómodo explica por qué ni el franquismo ni la democracia posterior han recuperado de forma decidida estas voces. Muchas de sus obras, además, fueron destruidas. "No solo desaparecieron del canon, desaparecieron físicamente", señala.

Esto le ha llevado a una investigación que ha sido, en sus palabras, "un trabajo de hormiguita" de cuatro años, rastreando ejemplares en archivos como la Biblioteca Nacional, el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca o el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam. "Ningún archivo en España conservaba las colecciones completas", apunta.

Recuperar a las autoras olvidadas

El libro pone el foco en las escritoras que publicaron en colecciones como 'La Novela Ideal', vinculada a la editorial anarquista La Revista Blanca. En total, Orihuela ha analizado más de 180 novelas escritas por mujeres, muchas de ellas trabajadoras: enfermeras, maestras u obreras textiles.

Entre los nombres destacados aparecen figuras como la exministra de Sanidad y Asistencia Social durante la Segunda República, Federica Montseny, o la joven periodista Ada Martí.

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Más allá de la recuperación histórica, 'Las sin amo' se plantea como una invitación a cuestionar los relatos oficiales: "Estas mujeres imaginaron otros mundos posibles, y eso sigue teniendo una enorme fuerza hoy", concluye.