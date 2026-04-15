Badajoz incorpora una app pionera que ayuda a aparcar a las personas con movilidad reducida

El Ayuntamiento de Badajoz incorpora el proyecto Spot4Dis, una aplicación móvil que facilita y optimiza la ubicación de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR). El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha presentado esta iniciativa en la mañana de este miércoles dentro de la feria DFactory Barcelona.

El desarrollo de esta aplicación corre a cargo de AsoPMR y se trata de una iniciativa pionera en materia de accesibilidad en la que la ciudad participa activamente.

¿Cómo funciona?

Gragera y el concejal delegado, José Luis González, han estado presentes en la presentación de esta aplicación junto con representantes de las otras cinco ciudades europeas que participan en el proyecto. Durante un tiempo ha estado en fase de prueba con el programa piloto y una vez superado, se inicia de manera oficial su lanzamiento.

La aplicación cuenta con el apoyo de Google.org y optimiza la ubicación de plazas de PMR en la ciudad y en todo el ámbito europeo. Spot4Dis utiliza la evolución de la inteligencia artificial (IA) y herramientas como Google Maps, Street View e imágenes satélite.

Los usuarios de esta aplicación pueden localizar fácilmente plazas de aparcamientos habilitadas para ellos, consultar la normativa local, enviar incidencias sobre el mal uso de estos estacionamientos o información a tiempo real sobre la disponibilidad u ocupación de las mismas.

Este miércoles se han presentado los informes sobre la puesta en marcha del programa piloto, los resultados finales y las conclusiones que se sacan de este tiempo de prueba. Del mismo modo, han evidenciado el impacto que tiene en la gestión de las plazas de aparcamiento reservadas para este colectivo.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, segundo por la derecha, junto al resto de autoridades durante la presentación de la nueva aplicación en Barcelona. / Ayuntamiento de Badajoz

"Badajoz está muy comprometida con la accesibilidad"

El primer edil ha destacado que "Badajoz está muy comprometida con la accesibilidad, con la movilidad sostenible, con poder ofrecer determinados recursos y servicios" a los ciudadanos y visitantes. Así, ha reconocido que el desarrollo de esta "aplicación va a permitir poder ofrecer ese servicio y poder ofrecer igualdad de oportunidades". En este sentido, ha querido poner en valor que el desarrollo de este proyecto es "de justicia y de igualdad que nos permite desarrollarnos en plenitud".

Gragera ha señalado que el derecho a la accesibilidad está muy generalizado y se trata de "una sensibilidad que ya se ha abierto camino hace mucho tiempo" y que hace que los municipios tengan que involucrarse en "todos los ámbitos de la movilidad y de la accesibilidad".

El alcalde ha indicado que "el alma de las ciudades se define por lo que son capaces de hacer para sus vecinos. Y, por tanto, este proyecto y esta tecnología reflejan el alma de los que la hemos realizado".