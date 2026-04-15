La DGT refuerza en Badajoz el control de velocidad, tercera causa de siniestros con víctimas mortales

Correr más de la cuenta sigue costando vidas, y por eso la Dirección General de Tráfico ha activado (hasta el día 19) una nueva campaña especial de vigilancia y control de la velocidad en las vías de circulación, con participación de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

El objetivo es reforzar la presencia sobre uno de los factores de riesgo con mayor impacto en la siniestralidad vial, tanto por su capacidad para elevar la probabilidad de accidente como por el aumento de la gravedad de las lesiones cuando el siniestro se produce.

En 2024 murieron 1.785 personas en las vías de circulación españolas, mientras que 9.561 resultaron heridas hospitalizadas y 125.084 sufrieron heridas no hospitalizadas. En ese escenario, la velocidad vuelve a ocupar un lugar central. La DGT y el Ministerio del Interior subrayan que la velocidad inadecuada fue factor concurrente en 307 siniestros mortales en 2024, frente a los 291 casos registrados en 2023, lo que supone ya un 22 por ciento del total de siniestros mortales analizados bajo el estudio de factores concurrentes. No se trata solo de correr más de la cuenta. También pesa circular a una velocidad legal pero peligrosa para las condiciones concretas de la vía, del tráfico o de la meteorología.

El alcance real del problema también se mide en hábitos. Según los datos difundidos en el arranque de la campaña, alrededor del 60 por ciento de los conductores reconoce circular por encima de los límites en carreteras convencionales, casi el 50 por ciento admite hacerlo en vías urbanas y más del 60 por ciento asume que supera la velocidad permitida en autovías y autopistas. La normalización del exceso, incluso cuando no se percibe como conducta grave, preocupa especialmente a Tráfico porque se combina con una falsa sensación de control al volante.

Atención a las vías convencionales

En Badajoz, la campaña tendrá además un refuerzo añadido. El jefe provincial de Tráfico, José Capilla, explica a este diario que "finalmente va a hacerse coincidir la campaña de velocidad con un control masivo de alcohol y drogas en toda la provincia". Capilla precisa que también habrá radares en el entorno urbano de la capital y que la Policía Local se incorpora al dispositivo. "Hoy estamos en la A 5 a la altura de Torrefresneda", señala. Según detalla, los controles se extenderán igualmente a carreteras como la N-523, la N-432 y la N-435, con una atención preferente a las vías convencionales, donde la siniestralidad sigue siendo más alta.

El responsable provincial advierte además de una evolución que preocupa: "Desde la pandemia, cada año aumenta la velocidad media registrada". A su juicio, la velocidad excesiva se ha ido integrando en la rutina de muchos conductores hasta el punto de convertirse en un comportamiento socialmente tolerado. "La mayoría de vehículos va por encima de los límites legales en autovía y carretera convencional", afirma, pero introduce un matiz clave: "Además de la velocidad excesiva, por encima de la legal, está la velocidad inadecuada, que es más importante". Es ahí donde entran situaciones de niebla, lluvia, tráfico intenso o presencia cercana de ciclistas y peatones, circunstancias en las que respetar el límite no garantiza por sí solo una conducción segura.

Badajoz arranca la campaña con 24 denuncias

Según los datos facilitados por el responsable de Tráfico en Badajoz, ayer, coincidiendo con el inicio de la campaña de control de velocidad, se controlaron 512 vehículos y se interpusieron 24 denuncias por exceso de velocidad.

Además, en el control de velocidad realizado este martes en la A-5, se ha detectado un exceso de velocidad que alcanza la consideración de delito. El vehículo circulaba a 235 km/h, una velocidad muy por encima del límite permitido en esta vía.

En el control realizado en la A5 se ha detectado un vehículo circulando a 235 km/h

Los resultados de la campaña equivalente desarrollada en abril de 2025 en la provincia sirven como referencia. En Badajoz se controlaron 6.075 vehículos y se denunció a 447, mientras que en Cáceres fueron revisados 4.427 vehículos y sancionados 168. La velocidad media en carretera convencional se situó en 74,53 kilómetros por hora en Badajoz y 80,39 en Cáceres. Entre los denunciados en ese tipo de vías, la media subió hasta 98,27 y 108,29 kilómetros por hora, respectivamente. En autovía, los denunciados circularon de media a 144 kilómetros por hora en Badajoz y 143,50 en Cáceres.

La campaña de esta semana vuelve así con un mensaje sencillo: correr más no solo multiplica el riesgo de sufrir un siniestro, también dispara sus consecuencias. La DGT recuerda que a 80 kilómetros por hora es prácticamente imposible que un peatón sobreviva a un atropello, mientras que a 30 kilómetros por hora el riesgo de muerte se reduce al 5 por ciento.

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Imagen del control de velocidad a la altura de Torrefresneda, con varios agentes actuando. / Cedida

La Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 identifica como un área estratégica la "tolerancia cero con los comportamientos de mayor riesgo" en consonancia con el enfoque del sistema seguro integrado y de acuerdo con los parámetros de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la cual aborda la necesidad de las actividades de vigilancia y control para reducir el impacto de las conductas de mayor riesgo. Por todo ello, la presente campaña es esencial para contribuir a reducir las actitudes de los usuarios que implican comportamientos que ponen en riesgo su vida, y la vida del resto de usuarios.