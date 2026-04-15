Literatura
El filólogo Antonio Castaño presenta su libro ‘Nosotroh loh del sur. Contra el acentismo’ en Badajoz
Será a las 19.00 horas en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo
El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo acoge hoy a las 19.00 horas la presentación del libro ‘Nosotroh loh del sur. Contra el acentismo’, del filólogo extremeño Antonio Castaño Fernández.
La obra reivindica el uso de los acentos meridionales en cualquier ámbito con el objetivo de superar la minusvaloración que sufren en distintos contextos, especialmente en el laboral, educativo y mediático.
Su idea central es que hablar con el propio acento, con naturalidad y sin complejos, es un derecho, y que la lengua no debe convertirse en una herramienta de exclusión social o cultural.
Antonio Castaño es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Extremadura, con la lengua como eje principal de su investigación, primero desde la toponimia y más tarde en su relación con la sociedad. Durante años ha ejercido como catedrático de Lengua y Literatura en el IES Castelar.
- Fallece Marisa Pajuelo, referente del folklore de Badajoz y Extremadura, a los 71 años
- Un matrimonio, un 'mártir' y una embarazada entre los diez enterramientos descubiertos en la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz
- La 'autopista' que atraviesa Badajoz será asfaltada
- José Gómez 'Fefo de Badajoz', Miriam Cantero junto a La Kaíta, Jesús Ortega, Esther Merino y Miguel de Tena, en el nuevo ciclo de Flamenco en la plaza Alta
- El colegio Luis de Morales de Badajoz celebra su 50 aniversario recordando su historia en un acto conmemorativo
- B de Burger se muda en Badajoz: la hamburguesería anuncia un local 'más grande, más espacioso y más brutal
- Carmen Carapeto, pregonera de la Virgen de Bótoa 2026: una vida de devoción para anunciar la romería
- Alburquerque necesita “padrinos” para salvar el tejado de su ermita