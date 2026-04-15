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El filólogo Antonio Castaño presenta su libro ‘Nosotroh loh del sur. Contra el acentismo’ en Badajoz

Será a las 19.00 horas en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo

Presentación del libro 'Nosotroh loh del sur. Contra el acentismo'.

Presentación del libro 'Nosotroh loh del sur. Contra el acentismo'. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo acoge hoy a las 19.00 horas la presentación del libro ‘Nosotroh loh del sur. Contra el acentismo’, del filólogo extremeño Antonio Castaño Fernández.

La obra reivindica el uso de los acentos meridionales en cualquier ámbito con el objetivo de superar la minusvaloración que sufren en distintos contextos, especialmente en el laboral, educativo y mediático.

Su idea central es que hablar con el propio acento, con naturalidad y sin complejos, es un derecho, y que la lengua no debe convertirse en una herramienta de exclusión social o cultural.

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Antonio Castaño es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Extremadura, con la lengua como eje principal de su investigación, primero desde la toponimia y más tarde en su relación con la sociedad. Durante años ha ejercido como catedrático de Lengua y Literatura en el IES Castelar.

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