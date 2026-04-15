La inclusión protagoniza la Semana Cultural de El Progreso con nuevas actividades abiertas a la diversidad

La inclusión protagonizará la Semana Cultural de El Progreso con nuevas actividades abiertas a la diversidad. La asociación vecinal celebrará del 20 al 26 de abril su XXXVII Semana Cultural con una edición especialmente marcada por el compromiso social, la participación ciudadana y la apuesta por una cultura accesible para todos.

Este año, la programación da un paso adelante al abrirse de forma activa a la participación de centros de atención a la discapacidad, reforzando así su carácter integrador y su vocación de encuentro entre vecinos, colectivos y visitantes.

Hasta ahora, la iniciativa ya contaba con la visita de centros de educación reglada, pero en esta edición la asociación "ha querido ir más allá", incorporando a jóvenes con necesidades especiales a una agenda pensada para que todos puedan disfrutarla en igualdad de condiciones.

Para ello, los participantes estarán acompañados por equipos profesionales especializados, que facilitarán su integración en las distintas actividades y garantizarán una "experiencia adaptada, enriquecedora y plenamente participativa", según ha informado la asociación vecinal en nota de prensa.

Programación

La programación arrancará el lunes con la visita del Centro Escolar Santa Engracia y del centro de atención a la discapacidad Aspaceba. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar la inauguración oficial de la Semana Cultural. A continuación, entre las 18.15 y las 19.30 horas, se ofrecerá una visita guiada para invitados y vecinos. La jornada concluirá de 20.00 a 21.30 horas con una entrevista-coloquio con Juanma Cuesta, quien presentará su último libro, Sombras de una ciudad antigua, en un encuentro cercano con el público.

El martes será el turno de la visita del Centro de Educación de Adultos CEPA Abril y del centro de atención a la discapacidad Nuestra Señora de la Luz. Por la tarde, a las 18.00 horas, se celebrará una entrevista-coloquio con los escritores Yadira González, autora de 'El desorden de mi cabeza', y Roberto Moral, autor de Raíles sin destino. La jornada se cerrará a las 20.00 horas con la actuación musical del Dúo San Andrés.

El miércoles visitarán la Semana Cultural el Centro Escolar Nuestra Señora de la Asunción y el centro de atención a la discapacidad Los Ángeles. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, se rendirá homenaje a Lola Cantos. Media hora después, a las 18.30, Yunis Dance Troupe ofrecerá el espectáculo de bellydance o danza del vientre titulado Mujeres. La programación del día finalizará con la representación de la comedia El préstamo, a cargo del grupo de teatro aficionado A Chacota–La Chacota, a las 20 horas.

El jueves participarán el IES San José y el centro de atención a la discapacidad Aexpainba. Durante esa misma jornada se celebrará además el Día Mundial del Tenis de Mesa, bajo el lema 'Tenis de mesa, salud y bienestar', una actividad organizada por el grupo de tenis de mesa de la barriada y abierta a todo el público, con juegos, exhibiciones y clases explicativas sobre este deporte y sus beneficios para la salud. La fecha coincidirá también con el Día Internacional del Libro. Por la tarde, a las 17.00 horas, actuarán los grupos infantiles de sevillanas Puro Flamenco y Rainbow. Más tarde, a las 18.45 horas, llegará El club de la comedia: Lola y Fermín. A las 19.30 horas tendrá lugar la actuación musical del Coro Rociero.

El fin de semana

El viernes acudirán el Centro Escolar Nuestra Señora de Fátima y el centro de atención a la discapacidad Aprosuba. La jornada arrancará a las 18.00 con dos propuestas escénicas: la comedia '¡Bendito sea Dios, otro año noo!', a cargo del grupo de Mayores de Santa Marina, y el monólogo '¡Qué buena es mi hija!', interpretado por Tony León. A las 19.15 horas, Gabriel Mangas presentará su recital poético, y finalmente se celebrará un recital lírico y teatral a cargo de Trejo, Maribel Bazaga y SienTeTeatro, a las 20.00 horas.

En cuanto al sábado, a las 9.00 horas tendrá lugar el torneo de petanca y, a las 10.00, el Rastro de Artesanía y Antigüedades. Más tarde, a las 11.00, habrá juegos tradicionales en familia, con regalos para los participantes. Ya por la tarde, a las 19.30, el grupo Teatrópodo interpretará la obra Romeo y Julieta, y a las 21.00 horas, el dúo Portalo's Swing, formado por Agustín Portalo y Alan Robertson amenizarán la jornada con un viaje musical en español, inglés, portugués y francés. Finalmente, el domingo se entregarán menciones especiales a los miembros de Honor y, a las 13.00 horas, habrá una foto familiar.

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"Esta Semana Cultural es mucho más que un programa de actividades; es el resultado de meses de trabajo, dedicación y cariño de muchas personas que creen en la cultura como motor de convivencia", ha subrayado la asociación vecinal.