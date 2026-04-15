La kombucha de Fregenal de la Sierra (Badajoz) se reinventa con una bebida isotónica sin azúcares añadidos para el verano

La empresa Komvida, conocida por su kombucha elaborada en Fregenal de la Sierra (Badajoz), ha decidido dar un paso más allá y entrar en el mercado de las bebidas isotónicas con Hidra+, una nueva propuesta con electrolitos, probióticos y sin azúcares añadidos.

La nueva bebida, con sabor lima-limón, llega en plena antesala del verano y con un objetivo claro: abrirse hueco entre quienes buscan alternativas a las isotónicas tradicionales. La fórmula incorpora magnesio, potasio y calcio, y mantiene la base de kombucha sin pasteurizar característica de la marca.

Con este lanzamiento, Komvida se mete de lleno en uno de los segmentos que más crecen dentro del mercado de bebidas funcionales: el de los consumidores que no solo buscan refrescarse, sino también elegir productos con un valor añadido relacionado con la hidratación, la recuperación o el bienestar digestivo.

La compañía sostiene que Hidra+ es una bebida pensada para momentos de calor, después del ejercicio o como opción cotidiana frente a otros refrescos o bebidas deportivas más convencionales. La novedad forma parte además de la estrategia de diversificación de la firma, que amplía así su catálogo más allá de la kombucha tradicional.

Responde a una demanda

Desde la empresa, su cofundadora y CEO, Beatriz Magro, asegura que el nuevo producto nace para responder a una demanda cada vez más clara: la de consumidores que quieren “refrescarse, hidratarse y cuidarse al mismo tiempo”.

Por su parte, la cofundadora y COO, Nuria Morales, subraya que el desarrollo de esta bebida ha requerido trabajo de investigación para lograr un equilibrio entre sabor, perfil funcional e ingredientes de calidad.

El lanzamiento también se produce en un contexto de crecimiento del mercado isotónico en Europa. Según datos de Mordor Intelligence, citados por la propia compañía, este segmento concentra más del 54% de la cuota de mercado en su categoría y podría superar los 4.500 millones de dólares en 2031.

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Hidra+ ya puede comprarse en la tienda online de Komvida y está previsto que llegue próximamente a supermercados y otros puntos de venta.