Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La hermandad impulsa un ambicioso proyecto para solucionar humedades, cubiertas y electricidad en un edificio con más de 200 años de historia

El radar instalado en la A-5 ha detectado una infracción que alcanza la consideración de delito: el vehículo circulaba a 235 km/h. La campaña se desarrolla hasta el 19 de abril y pone el foco en uno de los comportamientos de riesgo más extendidos en carretera y ciudad

Emilio Vázquez y Emilio Jiménez han recibido este martes un homenaje por su "impecable" labor al frente de una entidad que nació hace 13 años tras un tsunami financiero y que han sabido llevar a buen puerto con vocación de servicio y poniendo a las personas en el centro de sus acciones

El acto tendrá lugar esta tarde a las 20.00 horas en el Centro Social 25 de Marzo

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La cita tendrá lugar esta tarde a las 19.00 horas