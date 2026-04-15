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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Bótoa se prepara para una restauración histórica: la ermita afrontará una reforma integral tras dos siglos de "parches"
La hermandad impulsa un ambicioso proyecto para solucionar humedades, cubiertas y electricidad en un edificio con más de 200 años de historia
La DGT refuerza en Badajoz el control de velocidad, tercera causa de siniestros con víctimas mortales
El radar instalado en la A-5 ha detectado una infracción que alcanza la consideración de delito: el vehículo circulaba a 235 km/h. La campaña se desarrolla hasta el 19 de abril y pone el foco en uno de los comportamientos de riesgo más extendidos en carretera y ciudad
Emotivo adiós a 'los Emilios', capitanes de Fundación CB
Emilio Vázquez y Emilio Jiménez han recibido este martes un homenaje por su "impecable" labor al frente de una entidad que nació hace 13 años tras un tsunami financiero y que han sabido llevar a buen puerto con vocación de servicio y poniendo a las personas en el centro de sus acciones
Antonio Orihuela presenta su libro sobre 'Las sin amo' en Badajoz: "El franquismo hizo desaparecer muchas novelas"
El acto tendrá lugar esta tarde a las 20.00 horas en el Centro Social 25 de Marzo
Ámbito Cultural de Badajoz acoge la obra de teatro ‘Hasta que amanezca’ del grupo Retama
La cita tendrá lugar esta tarde a las 19.00 horas
- B de Burger se muda en Badajoz: la hamburguesería anuncia un local 'más grande, más espacioso y más brutal
- La 'autopista' que atraviesa Badajoz será asfaltada
- Un matrimonio, un 'mártir' y una embarazada entre los diez enterramientos descubiertos en la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz
- José Gómez 'Fefo de Badajoz', Miriam Cantero junto a La Kaíta, Jesús Ortega, Esther Merino y Miguel de Tena, en el nuevo ciclo de Flamenco en la plaza Alta
- Fallece Marisa Pajuelo, referente del folklore de Badajoz y Extremadura, a los 71 años
- Carmen Carapeto, pregonera de la Virgen de Bótoa 2026: una vida de devoción para anunciar la romería
- Alburquerque necesita “padrinos” para salvar el tejado de su ermita
- La Badajoz que nunca existió, pero podría: la IA convierte la ciudad en un videojuego viral