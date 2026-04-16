Aitana y Martina son las ganadoras del X Concurso 'Por un mundo igualitario, diseña tu camiseta' de Badajoz

Aitana Quintero y Martina González, dos alumnas de 12 años del colegio Antonio Jiménez Llerena de Villafranco del Guadiana (Badajoz), han ganado la décima edición del certamen escolar 'Por un mundo igualitario, diseña tu camiseta' de Badajoz. Su trabajo transmite un mensaje sobre la igualdad y la libertad de elección.

El diseño que han realizado representa dos realidades opuestas: un mundo oscuro que simboliza lo que consideran "que está mal", donde se imponen normas y se limitan decisiones, y otro mundo colorido que refleja la libertad de cada persona para "ser como quiere", sin estereotipos ni imposiciones.

Aitana y Martina, las ganadoras del concurso posando con su diseño. / Ayuntamiento de Badajoz

Más de 40 obras

En esta décima edición del concurso, organizado por la Oficina de Igualdad y de Violencia de Género del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) del Ayuntamiento de Badajoz, se han presentado más de 40 obras elaboradas por alumnado de distintos centros educativos. El certamen se consolida como una de las iniciativas educativas de referencia para trabajar la igualdad desde edades tempranas a través del arte y la creatividad.

Además del primer premio, el jurado ha concedido seis menciones de honor a los trabajos de Irene Martín Tapia (Colegio Arias Montano), Adrián Martín Chamorro, Miguel Ángel Trinidad Acedo, Mario Guisado Sanguino y Lucía Jiménez García (Colegio Nuestra Señora de la Luz), así como a Alexia Aguilar Martínez y Anjara Cantero Carballo (Colegio Antonio Jiménez Llerena), en reconocimiento a la calidad de sus diseños, la originalidad de sus propuestas y los mensajes de igualdad y respeto que transmiten a través de sus obras. Durante el acto celebrado en la mañana de este jueves en el salón de plenos del consistorio pacense, se han entregado los distintos reconocimientos.

"El mundo tiene que ser igual"

Las ganadoras han explicado que su idea parte de una reflexión sobre la igualdad entre chicos y chicas. "Pensamos que el mundo tiene que ser igual y que las niñas si quieren pueden jugar al fútbol", señalan, defendiendo que nadie debe decir a otra persona lo que tiene que hacer y mucho menos en función de su género.

Las alumnas cuentan que la idea surgió en clase, mientras reflexionaban sobre situaciones que consideraban injustas. A partir de ahí fueron desarrollando el dibujo hasta llegar al resultado final, al que añadieron sus huellas para hacerlo "más personal".

Para las ganadoras, "la igualdad significa que todas las personas son iguales y no deben ser criticados por sus ideas o gustos, ya que no hay diferencia entre chicos y chicas" y cada uno puede ser como quiera, defendiendo así la libertad individual.

Tras recibir el reconocimiento, ambas se han mostrado muy contentas y orgullosas. Destacan, además, que este les permite dar mayor visibilidad a su mensaje y compartirlo con más personas.

Educar a través de la igualdad

El acto de entrega de premios ha tenido lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Badajoz, con la presencia del alcalde, Ignacio Gragera, y del concejal de Servicios Sociales, Juancho Pérez, quienes han destacado la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar la educación en igualdad desde edades tempranas. El alcalde ha subrayado que el hecho de participar en este tipo de concursos demuestra el compromiso de toda la comunidad educativa con un "mundo igualitario", además de agradecer la implicación del alumnado, al que ha definido como "un ejemplo" por su sensibilidad y participación en proyectos de este tipo.

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Durante el acto, también se ha puesto en valor la labor de los centros educativos, el profesorado y las familias en el desarrollo del concurso, sin cuya implicación, han destacado, este tipo de iniciativas no serían posibles.