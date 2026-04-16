Denuncian a un hombre por realizar actos obscenos junto a la zona infantil del parque de Castelar en Badajoz

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de identificar a un hombre denunciado por realizar actos de exhibicionismo sexual ante varios menores en el parque de Castelar, en Badajoz. Los hechos, según ha podido saber este periódico, ocurrieron en la tarde del pasado martes, en torno a las 17.00 horas, cuando varios niños se encontraban jugando en la zona infantil.

El individuo se encontraba en las inmediaciones del parque y su comportamiento llamó en un primer momento la atención de algunas de las personas que estaban allí.

Poco después, advirtieron de que el hombre se estaba masturbando mientras permanecía a escasa distancia de los menores que jugaban en los columpios. La situación provocó una inmediata reacción de alarma entre los presentes.Tras lo ocurrido, una de las familias que se encontraba en el parque optó por presentar una denuncia en comisaría para dejar constancia de los hechos.

La denuncia ya está en manos de la Policía Nacional, que mantiene abiertas las diligencias para esclarecer lo sucedido e intentar localizar al presunto autor.

Noticias relacionadas

Fuentes policiales no han facilitado más detalles sobre el caso.