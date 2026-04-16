Fundación CB abordará en una charla el impacto del estrés en la salud mental

La salud mental es un estado de bienestar emocional, psicológico y social que permite a las personas gestionar el estrés, desarrollar sus capacidades, trabajar productivamente y relacionarse con su entorno. Es en este ámbito en el que la Fundación CB ofrecerá 'Más allá de la mente: cuando el cuerpo sostiene lo que sentimos', una charla donde la terapeuta Amalia Díaz, abordará cómo el estrés sostenido influye en la forma de pensar, sentir y relacionar a las personas entre ellas. Esta charla sobre la salud mental será gratuita y tendrá lugar en Montesinos 22 a las 19 horas.

Este espacio de reflexión creado por el gabinete psicosocial de Fundación CB tiene como objetivo entender las respuestas automáticas del ser humano y recuperar la calma interior. El psicólogo Emilio Vázquez, responsable del gabinete psicosocial de Fundación CB y organizador de la charla, ha explicado que esta propuesta forma parte del ciclo de bienestar emocional que desarrolla la entidad, y que profundiza en el acompañamiento social y psicológico.

Estrés cronificado en las personas / INTERNATIONAL SOS | Europa Press

Según Fundación CB, las personas asistentes también podrán conocer qué aporta la psicología actual para tratar este proceso y cómo se puede integrar la armonía, tranquilidad y pausa en la vida diaria eliminando el estrés. Para llegar a esa calma interior, el psicólogo ha revelado que primero hay que "aceptar nuestra vulnerabilidad", de manera que las personas puedan hacer "frente a sus temores". "Debemos aceptar más las dificultades de la vida y los sin sabores como parte de la vida", ha subrayado.

Estrés cronificado

El estrés cronificado aparece cuando las personas tienen problemas en el trabajo, de dinero o en sus relaciones interpersonales. Puede aumentar, además, si la mente se somete a numerosas situaciones de presión prolongada, o cuando aquellos que lo sufren lo hacen a solas sin comunicarlo a sus allegados.

Además, puede crear un estado de activación constante en el organismo, que provoca al sistema nervioso a vivir en tensión y en alerta roja. Las consecuencias directas que produce el estrés cronificado son los síntomas de irritabilidad que genera mal humor constante, agotamiento profundo o sensación de desbordamiento, algo que no se cura con simplemente dormir. Según Vázquez, a pesar de que la sociedad ha avanzado en torno a este tema, aún existen "complejos a vernos vulnerables". "El sufrimiento psicológico y emocional suelen ser bastante ocultos", ha añadido.

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'Más allá de la mente: cuando el cuerpo sostiene lo que sentimos' es una charla informativa y divulgativa para todos los públicos, sin rango de edad. Para el psicólogo Emilio Vázquez, la salud mental debería ser más influyente en los programas educativos de los jóvenes. "Igual que otros aspectos de la vida cotidiana que no se les da tanta importancia, el bienestar emocional tendría que ser mucho más importante en cualquier edad dentro de la educación", ha reclamado.