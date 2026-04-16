Fundación CB ultima la donación de cerca de una veintena de edificios ahora cedidos a entidades sociales

Fundación CB está más cerca de cumplir una aspiración en la que lleva trabajando casi desde que dio sus primeros pasos hace 13 años: donar los edificios que la extinta Obra Social de Caja Badajoz construyó y cedió a las entidades sociales que trabajan con personas con discapacidad, para que estas asociaciones dejen de ser cesionarias y pasen a propietarias.

Se trata de cerca de una veintena de inmuebles repartidos por distintas poblaciones de la región, la mayoría en la provincia de Badajoz.

Así lo anunció el martes por la noche el presidente de Fundación CB, Francisco Lamoneda, durante su intervención en el homenaje que recibieron Emilio Vázquez, su predecesor, y Emilio Jiménez, exdirector general de la entidad. Lo hizo al reconocer la «sensibilidad» con el mundo de la discapacidad que ambos habían tenido durante los años que desempeñaron sus responsabilidades, una estela que pretenden continuar dando un paso más. «Los vamos a donar ante notario, para que esas entidades puedan disponer de ellos», dijo.

Francisco Lamoneda, presidente de Fundación CB, durante su intervención en el homenaje a Emilio Vázquez y Emilio Jiménez en la Rucab. / ANDRÉS RODRÍGUEZ

Aunque hace años que esta idea está sobre la mesa, el camino no ha sido fácil y ha habido que superar muchos obstáculos burocráticos. Pero en los últimos años ha sido posible avanzar de la mano de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, con la que se está ultimando el marco jurídico que amparará estas donaciones para que finalmente se puedan formalizar.

De forma progresiva

Fundación CB, como el resto de fundaciones extremeñas, necesita la autorización del Protectorado de la Junta, que es el órgano que vela por la gestión de este tipo de entidades. No se trata de un procedimiento sencillo y, por eso, una vez que se defina por completo ese régimen jurídico, la donación de los edificios se llevará a cabo de forma progresiva.

Son las entidades sociales, con las que Fundación CB mantiene estrecho contacto, las que deben solicitarlo previamente, en caso de que así lo quieran, pues no es obligatorio.

Con los inmuebles a su nombre, se consigue patrimonializar a las oenegés y dotarlas de seguridad. También se evitará el ‘papeleo’ que conlleva la ampliación de las cesiones. En el caso de los edificios de la Obra Social de Caja Badajoz, están cedidos por 20, 25, 30 y, en algún caso, 50 años. Estas infraestructuras se construyeron entre mediados de los 90 y la primera década del siglo XXI, por lo que algunas cesiones ya se han tenido que prorrogar y en los próximos 10 años se cumplirá la fecha de muchas otras.

Entre 1994 y 2011, la Obra Social de Caja Badajoz entregó hasta 25 inmuebles para centros asistenciales, educativos y para personas con discapacidad a otras tantas asociaciones sin ánimo de lucro. Entonces, la inversión realizada se cifró en más de 40 millones de euros, por lo que su valor actual sería mucho mayor. No obstante, no todos se van a donar, solo los cedidos a las entidades del tercer sector.

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El último centro que financió la Obra Social, que se inauguró en 2013, fue el de Aexpainba, que trabaja en favor de las personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera, pero en este caso no fue una cesión, sino que ya se escrituró a nombre de la entidad beneficiaria. Fue el primero en el que se pudo hacer y abrió la puerta a que se haya seguido trabajando para que ahora otras oenegés se conviertan en dueñas de los edificios donde desarrollan gran parte de su importante labor.