El Gobierno asfaltará 80 kilómetros de la N-432, entre Badajoz y la conexión con la A-66, pasada Zafra

Es la tercera carretera del territorio nacional con más tramos peligrosos. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado un contrato para la conservación y explotación de unos 208 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Badajoz con un presupuesto de 8,33 millones de euros (IVA incluido). Este paquete incluye 80 kilómetros de la carretera N-432, conocida como carretera de Sevilla, entre Badajoz capital y la conexión con la A-66.

La duración de este contrato es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. La adjudicación ya ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Los trabajos previstos en el contrato se destinan al mantenimiento y conservación de carreteras que conforman el sector número 03 de la provincia de Badajoz. Las carreteras incluidas en este sector son las siguientes:

N-432, entre Badajoz capital (km 0) y la conexión con la autovía A-66 pasada la localidad de Zafra (km 79,400). Hay que recordar que los primeros 10 kilómetros de esta carretera están en obras por el proyecto de desdoblamiento que también acomete este ministerio.

pasada la localidad de Zafra (km 79,400). Hay que recordar que los primeros 10 kilómetros de esta carretera están en obras por el proyecto de desdoblamiento que también acomete este ministerio. N-432 A, en varios tramos en las localidades de La Albuera (del km 20 al 25); Santa Marta de los Barros (km 40 al 45) y Zafra (del km 69 al 76) y varios enlaces.

(del km 20 al 25); Santa Marta de los Barros (km 40 al 45) y Zafra (del km 69 al 76) y varios enlaces. N-435, entre La Albuera (km 22) y el límite con Andalucía , pasada la localidad de Higuera la Real (km 104).

, pasada la localidad de Higuera la Real (km 104). N-435 A, entre los km 32 y 35, así como en varios tramos y enlaces.

Junto a las carreteras mencionadas, el contrato incluye la rehabilitación superficial del firme en la carretera N-435, de Badajoz a Huelva, entre los kilómetros 70,650 al 75,300, en la variante de Jerez de los Caballeros.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a la ciudadanía. Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Características del modelo de conservación

Según informa el ministerio, el modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos. A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Entre otras, se incluyen actuaciones como agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está desarrollando otras actuaciones para la mejora de la Red de Carreteras del Estado en Extremadura. Recientemente, ha adjudicado por 14,39 millones de euros (IVA incluido) otro contrato para la conservación y explotación de cerca de 200 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Badajoz.