La Junta invertirá de 11 a 13 millones de euros en el nuevo instituto de Cerro Gordo en Badajoz

A los vecinos de Cerro Gordo de Badajoz les gustaría pensar que empieza la cuenta atrás para que el instituto anunciado en su barrio sea una realidad. Hoy jueves, el ayuntamiento celebra un pleno extraordinario para aprobar la cesión de los terrenos a la Consejería de Educación Ciencia y Formación Profesional, que se encargará de su construcción. Según ha informado la Junta a este diario, la inversión estimada para edificar este nuevo centro educativo rondará entre los 10 y los 12 millones de euros, a lo que habría que sumar otro millón destinado a equipamiento.

En cuanto a las unidades previstas, el planteamiento inicial de la consejería según informa de inspección es que el instituto de Cerro Gordo cuente con 16 unidades de Secundaria, 6 de Bachillerato, 4 de Formación Profesional básica, 4 unidades de ciclos formativos de grado medio y dos de grado superior.

Una partida en los presupuestos regionales

La Junta tenía prevista una partida de 10 millones de euros para este instituto en los presupuestos que elaboró el Ejecutivo autonómico para 2026 y que no llegaron a aprobarse, porque no contaban con los apoyos necesarios en la Asamblea, lo que provocó la convocatoria de elecciones anticipadas.

El vicepresidente, Abel Bautista, estuvo en octubre en Badajoz para presentar las inversiones que este proyecto de presupuestos reservaba para la ciudad, por una cuantía global de 125 millones. A juzgar por la respuesta de la consejería, este planteamiento sigue adelante. De momento, la formación del Gobierno regional está pendiente del acuerdo entre el PP y Vox, que parece inminente.

Educación «celebra» que el ayuntamiento ceda los terrenos «para dar un paso más" en la construcción del nuevo instituto de Cerro Gordo, «un proyecto que siempre ha estado entre los objetivos de esta consejería».

Una vez completada la cesión (después del acuerdo de hoy se someterá a exposición pública, previa a su aprobación definitiva», los siguientes pasos serían la contratación del levantamiento topográfico y estudio geotécnico de la parcela, documentos e información que el promotor (la consejería) debe aportar al futuro redactor del proyecto.

Tras ello, habrá que contratar el servicio de redacción del proyecto de ejecución. Una vez redactado, supervisado y recibido se solicitará la licencia urbanística, de competencia municipal. Cuando se obtenga se podrá comenzar la contratación de los servicios de dirección facultativa y el contrato de obras. «Todos estos pasos se llevarán a cabo dentro de los plazos más cortos posibles, respetando siempre el cumplimiento de la legalidad», explica la consejería.