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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Terrenos donde se ubicará el instituto de Cerro Gordo.

Terrenos donde se ubicará el instituto de Cerro Gordo. / Andrés Rodríguez

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La Junta invertirá de 11 a 13 millones de euros en el nuevo instituto de Cerro Gordo en Badajoz

Según el planteamiento inicial, el centro educativo contará con 16 unidades de Secundaria, 6 de Bachillerato, 4 de Formación Profesional básica, 4 de ciclos formativos de grado medio y 2 de grado superior

Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz

La niña, que estaba en una actividad extraescolar, ha sido trasladada al hospital

El arte extremeño alza la voz contra la barbarie: una exposición en el Coade en Badajoz recuerda a las víctimas de Minab

El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura acoge una muestra colectiva impulsada por Amnistía Internacional que une memoria, denuncia y compromiso social tras el ataque a una escuela en Irán

Fundación CB ultima la donación de cerca de una veintena de edificios ahora cedidos a entidades sociales

Se trata de inmuebles construidos por la extinta Obra Social de Caja Badajoz, la mayoría en la provincia, destinados a asociaciones que trabajan con personas con discapacidad

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  4. La Inmobiliaria Municipal de Badajoz comenzará a edificar este año tres nuevas promociones de viviendas
  5. José Gómez 'Fefo de Badajoz', Miriam Cantero junto a La Kaíta, Jesús Ortega, Esther Merino y Miguel de Tena, en el nuevo ciclo de Flamenco en la plaza Alta
  6. Mesón El Cortijo: desayunos y guisos en el Corazón de Jesús
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