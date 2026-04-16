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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
La Junta invertirá de 11 a 13 millones de euros en el nuevo instituto de Cerro Gordo en Badajoz
Según el planteamiento inicial, el centro educativo contará con 16 unidades de Secundaria, 6 de Bachillerato, 4 de Formación Profesional básica, 4 de ciclos formativos de grado medio y 2 de grado superior
Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
La niña, que estaba en una actividad extraescolar, ha sido trasladada al hospital
El arte extremeño alza la voz contra la barbarie: una exposición en el Coade en Badajoz recuerda a las víctimas de Minab
El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura acoge una muestra colectiva impulsada por Amnistía Internacional que une memoria, denuncia y compromiso social tras el ataque a una escuela en Irán
Fundación CB ultima la donación de cerca de una veintena de edificios ahora cedidos a entidades sociales
Se trata de inmuebles construidos por la extinta Obra Social de Caja Badajoz, la mayoría en la provincia, destinados a asociaciones que trabajan con personas con discapacidad
La importancia de Badajoz en el siglo XVI: "Fue uno de los lugares más destacados que atravesó Isabel de Portugal"
El historiador Carlos Belloso rememora la estancia de la emperatriz en su viaje hacia su boda con Carlos V a través de una conferencia el viernes 19 de abril
- Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
- La 'autopista' que atraviesa Badajoz será asfaltada
- Un matrimonio, un 'mártir' y una embarazada entre los diez enterramientos descubiertos en la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz
- La Inmobiliaria Municipal de Badajoz comenzará a edificar este año tres nuevas promociones de viviendas
- José Gómez 'Fefo de Badajoz', Miriam Cantero junto a La Kaíta, Jesús Ortega, Esther Merino y Miguel de Tena, en el nuevo ciclo de Flamenco en la plaza Alta
- Mesón El Cortijo: desayunos y guisos en el Corazón de Jesús
- Emotivo adiós a 'los Emilios', capitanes de Fundación CB
- B de Burger se muda en Badajoz: la hamburguesería anuncia un local 'más grande, más espacioso y más brutal