Análisis de la situación
El problema de la vivienda, a debate esta tarde en Badajoz, en la sede de Fundación CB
Una jornada abierta reunirá este viernes a especialistas y responsables públicos para abordar uno de los principales retos de la ciudad
Badajoz acoge hoy una jornada centrada en el problema del acceso a la vivienda y, en concreto, adaptado a lo que pasa en el Casco Antiguo. La charla se celebrará en la sede de Fundación CB, en la calle Montesinos, a partir de las 17:45 horas.
La jornada está abierta a profesionales, empresas, colectivos y a cualquier persona que quiera acercarse y participar.
La jornada
A lo largo de la tarde intervendrán perfiles técnicos y responsables públicos que analizarán desde la evolución de los precios y la disponibilidad de vivienda hasta el impacto en jóvenes y familias. También se abordarán las oportunidades que puede ofrecer el PERTE de industrialización de la vivienda y el papel de la rehabilitación.
Contará con una apertura institucional y un cierre con conclusiones, con el fin de que no se quede solo en un análisis, sino que sirva para compartir ideas útiles. La iniciativa está organizada por el PSOE de Badajoz.
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