Quintana sobre el disparo que hirió a una niña en el colegio San José de Badajoz: "No descarto que sea una bala perdida"

No existe constancia de ningún tiroteo relacionado con el caso de la menor de 13 años herida por un proyectil cuando se encontraba en el patio del colegio San José de Calasanz de Badajoz. Así lo ha confirmado hoy el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que según ha explicado, no se recibió ninguna llamada previa en el 091 que alertara de disparos o de algún incidente similar en la zona. "La primera comunicación llegó a las 17.38 horas, cuando se avisó de que una niña presentaba una herida y estaba siendo trasladada al hospital", ha detallado.

A partir de esa llamada, fue cuando se activó la investigación policial, que sigue en marcha para aclarar cómo llegó el proyectil hasta el centro educativo y cuál fue su trayectoria. Quintana ha insistido en que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, aunque ha reconocido que una de las posibilidades es que se trate de una bala perdida. En todo caso, ha pedido esperar al avance de las pesquisas y al informe médico para determinar con mayor precisión el origen y el recorrido del proyectil.

Llamamiento a la prudencia

Durante su comparecencia, el delegado del Gobierno ha reclamado cautela ante la difusión de versiones no confirmadas y ha advertido de que una información errónea puede generar intranquilidad entre la población. También ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al remarcar que la Policía Nacional trabaja ya en todas las líneas necesarias para esclarecer lo sucedido.

Quintana ha confirmado además que la menor evoluciona favorablemente y que está previsto que reciba el alta hoy mismo. Esa evolución positiva rebaja la gravedad inicial del suceso, aunque no disminuye la preocupación por un episodio ocurrido dentro del recinto de un colegio y mientras la niña participaba en una actividad extraescolar.

Los hechos ocurrieron ayer por la tarde en el colegio San José de Calasanz, situado en la barriada pacense de Antonio Domínguez. La menor, de 13 años, entrenaba a fútbol cuando recibió el impacto en una pierna. En un primer momento, quienes se encontraban en el lugar pensaron que habían oído un petardo o una pequeña explosión. Poco después, la niña manifestó un fuerte dolor y fue atendida en primera instancia antes de ser trasladada al hospital.

Según ha podido saber este diario, la dirección del centro educativo ha suspendido hoy las salidas al patio para tranquilizar a las familias, que están pididiendo mayor protección y cerrar la valla del colegio con algún seto o chapa metálica para que los niños dejen de estar "tan expuestos".

Imagen del patio del colegio en el que la niña se encontraba jugando cuando le alcanzó el proyectil. / Jota Granado

La principal incógnita sigue siendo de dónde salió el proyectil y en qué circunstancias acabó alcanzando a la menor.