'Noche de Tuna y Bolero', un concierto solidario en Badajoz que revive el pasado

Canciones que rememoran momentos, amistades e incluso abrazos. 'Noche de Tuna y Bolero' es un concierto solidario organizado por los Amigos de la Ronda y el Bolero, la Tuna de Mayores de Badajoz y la colaboración especial del coro del colegio Juventud. Este espectáculo tendrá lugar en el teatro López de Ayala a las 20.30 horas de mañana viernes, 17 de abril.

El precio de las entradas varía entre 8 o 10 euros dependiendo de la zona elegida para ver el espectáculo. Además, habrá una simbólica Fila 0 para las personas que deseen realizar donaciones extras. Todo el dinero recaudado irá destinado al Banco de Alimentos de Badajoz y a la Asociación Oncológica Extremeña.

El presidente de la Tuna de Mayores de Badajoz', Severiano Teodoro, ha concretado que esta finalidad solidaria nace de los estatutos creados tras el nacimiento del grupo, como son el envejecimiento activo y desarrollar actividades para actos sociales. "Independientemente de que ya hemos actuado en otros lugares, nuestras actuaciones están enfocadas a fines sociales y derivadas a las personas mayores", ha explicado.

Tándem con el grupo cordobés

Será la primera vez que se podrá escuchar juntos a Los Amigos de la Ronda y el Bolero y la Tuna de Mayores en Badajoz. Según ha informado el presidente del grupo pacense, ya han actuado una vez, fue el verano pasado en Pozoblanco (Córdoba), lugar de procedencia del grupo intérprete de boleros.

Este tándem se creó a partir de redes sociales. Severiano Teodoro se puso en contacto con el grupo cordobés al observar vídeos y quedar "fascinado" con su interpretación de la música. Tras programar su encuentro con el objetivo de salir de la provincia de Badajoz, actuaron todos juntos en Pozoblanco en pleno verano. "Nos lo pasamos muy bien e hicimos buena amistad, les hemos devuelto la invitación", ha expresado.

Este concierto tendrá un catálogo variado de diferentes canciones muy conocidas del panorama musical. Según ha señalado el presidente de la tuna de mayores de Badajoz, por su parte cantarán más de una decena de temas, algunos como, 'Clavelitos', 'Cielito Lindo', 'Cintas de mi capa' o 'María la Portuguesa'. "Va a ser un repertorio muy variopinto", ha asegurado. A este amplio programa se añadirán las canciones de Los Amigos de la Ronda y el Bolero, compuesto por músicos de diferentes edades, que interpretarán boleros o canciones de reconocidos artistas como Serrat y Raphael. "Es lo que les encaja más en su estilo de música", ha confirmado Severiano Teodoro.

Gracias a la colaboración del coro del colegio Juventud de Badajoz, las personas asistentes podrán escuchar a distintas generaciones cantar de manera simultánea. El colegio incorporará unas "voces angelicales" al concierto, por tanto, niños y mayores interpretarán al unísono algunos de los temas del repertorio programado.

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La tuna

La particularidad de la tuna pacense es la edad de sus miembros en comparación con el concepto de una tuna universitaria. "Más del 90% sobrepasamos los 65 años", ha asegurado su presidente. A pesar de que con el auge de las redes sociales puede parecer que las tunas tradicionales han pasado a un segundo plano, Severiano Teodoro ha garantizado que el hecho de estar "dentro del mundillo" hace que esta idea cambie completamente: "La esencia de las tunas no se pierde", ha certificado.